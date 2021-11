Einladung zum Color Line & GNV-Webinar

In der Online-Schulung erfahren die Teilnehmer, wie eine Urlaubsreise nach Skandinavien und rund ums Mittelmeer mit der Fähre aussehen kann und lernen das vielfältige Angebot von Color Line und GNV kennen. Das gewonnene Wissen können sie dann sicher direkt am Counter bei ihren Kunden abrufen, denn auch in 2022 werden erdgebundene Reisen einen hohen Stellenwert haben.

Gewinnspiel: Am Ende des Webinars verlost Color Line unter allen Teilnehmern eine Mini-Kreuzfahrt Kiel-Oslo-Kiel in einer 3* Kabine inklusive Frühstück für 2 Personen. GNV verlost Fährtickets für 2 Erw. inkl. Kabine und PKW nach Sardinien oder auf die Balearen.

Datum: Donnerstag, 25. November 2021

Uhrzeit: ab 09:30 Uhr

ab 09:30 Uhr Anmeldung hier

Den Link zum Web-Seminar erhalten Agents einen Tag vor dem Event. (red)