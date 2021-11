Silversea nimmt Expeditionen in die Antarktis wieder auf

„Wir sind stolz und freuen uns, als einer der Ersten wieder Ultra-Luxus-Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis anzubieten“, sagt Roberto Martinoli, Präsident und CEO von Silversea. „Begleitet von unseren erfahrenen Expeditions-Experten, erleben unsere Gäste nicht nur die unberührte Schönheit und die einzigartige Tierwelt des Weißen Kontinents, sondern auch die einzigartigen Angebote, die Silversea zum Marktführer für Luxus-Expeditionskreuzfahrten gemacht haben.“

„Wir schreiben Geschichte. Mit einem Direktflug im Privatflugzeug von Santiago nach Puerto Williams erleben unsere Gäste höchsten Komfort und Luxus. Gleichzeitig erschließen wir damit eine Flugroute, die seit mehr als 30 Jahren nicht mehr bedient wurde“, sagt Conrad Combrink, Senior Vice President of Expeditions, Turnaround Operations and Destination Management von Silversea Cruises. „Ich bin begeistert, dass wir unsere Antarktis-Saison 2021/22 vom chilenischen Hafen Puerto Williams, der südlichsten Stadt der Welt, aus starten können − eine Premiere für Silversea.“

Anreise im Privatflugzeug

DAP Antarctic Airways bietet Gästen dabei private Hin- und Rückflüge zwischen Santiago und Puerto Williams. Auch die Flüge der Antarctica Bridge, Silverseas neuem Flug-Kreuzfahrtprogramm, das die schnellste und direkteste Route in die Antarktis bietet, übernimmt DAP Antarctic Airways. Die Silver Explorer und die Silver Cloud bieten eine Vielzahl an Routen, auf denen sie mit ihren Gästen an Bord bis März 2022 den Weißen Kontinent erschließen. Einige Routen konzentrieren sich auf die atemberaubende, unberührte Wildnis der Antarktischen Halbinsel und der Süd-Shetland-Inseln, während andere Routen Besuche auf Südgeorgien und den Falkland-Inseln vorsehen. Hier haben Reisende die Möglichkeit, Pinguinkolonien und andere Tierarten zu beobachten. Ab dem 11. Dezember 2021 bietet Silversea seinen Gästen die Möglichkeit einer Flugkreuzfahrt über die Antarktisbrücke. Sie ermöglicht ein Überspringen der Drake-Passage, um auf direktem Wege in die Antarktis zu fliegen und dort die Kreuzfahrt zu beginnen. Ein weiterer Höhepunkt der Saison ist eine einzigartige Deep South Expedition, die am 27. Jänner 2022 beginnt und 20 Tage dauert. Gäste wandeln hier auf den Spuren eines Pfades jenseits des Polarkreises bis zu einem Breitengrad von 69 Grad Süd.

