Einladung zum Webinar "Luxusreisen in China"

Im letzten Webinar des Jahres dreht sich alles um Luxus: Shopping, Fine Dining und Hotels - nach oben sind in China keine Grenzen gesetzt. Doch welche sind die besten Restaurants und Hotels des Lande, wie bewegt man sich besonders komfortabel fort und wo gibt es eigentlich das beste Shoppingerlebnis? All das erfahren die Teilnehmer in der Online-Schulung von Meinhard Hiller, Senior Produktmanager für Asienreisen beim Berliner Luxusreiseveranstalter Windrose Finest Travel.

Mittwoch, 24. November 2021 Uhrzeit: 11:00 - 12:00 Uhr

Anmeldung: unter china@onebillionvoices.de anmelden oder direkt über Zoom teilnehmen. (red)