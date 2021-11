Lignano Sabbiadoro: Advent und Weihnachten am Meer

Eine perfekte Gelegenheit, um das Meer im Winter zu entdecken, sich zu amüsieren, ein paar Tage im Kreis von Familie und Freunden zu verbringen und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen. Eine der unterhaltsamsten Neuerungen in diesem Advent ist sicherlich das „Weihnachtsmanndorf" im Park San Giovanni Bosco. Neben dem Herzstück des Dorfes, dem Haus des Weihnachtsmannes – der hier „Babbo Natale“ heißt –, finden Besucher hier nostalgische und weihnachtliche Fahrgeschäfte wie ein traditionelles Kinderkarussell, Stände mit thematischen Süßigkeiten und viele Aktivitäten. Bis zum 24. Dezember können Kinder dem Weihnachtsmann ihren traditionellen Wunschzettel persönlich übergeben. Aber auch nach dem Weihnachtstag wird „Babbo Natale“ noch anzutreffen sein, sein Haus zeigen und andere lustige Aktivitäten mit den Kleinen unternehmen. Spaß für die ganze Familie verspricht auch die mehr als 300 Quadratmeter große Eisbahn am Kirchenplatz.

Lignanos Sandkrippe

Ein zeitloser Klassiker ist die „Presepe di Sabbia“, die Sandkrippe am Strand von Lignano. Nach der weithin sichtbaren Version im Jahr 2020, die mehr als 60.000 Besucher aus der ganzen Welt gezählt hat, kehrt sie ab 4. Dezember als traditioneller Höhepunkt des Weihnachtsfestes in Lignano auch 2021 zurück: Unter der Organisation des Vereins Dome Aghe Savalon d'Aur und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lignano und dem Unternehmen Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa setzen die Künstler der Akademie des Sandes seit 2004 Jahr für Jahr außergewöhnlich komplexe Themen in spektakulären Skulpturen um. Die 18. Ausgabe verspricht, eine der schönsten überhaupt zu werden, auch weil sie das schwierige Jahr 2020 ablöst, mit dem Wunsch, in die Zukunft zu blicken. Im vergangenen Jahr wurden 1.800 Stunden für den Bau der Krippe aufgewendet und 400 Kubikmeter Sand verarbeitet. 2021 sollen diese Rekordzahlen noch übertroffen werden, indem der Ausstellungsbereich vergrößert wird, um Besuche in Ruhe und Sicherheit zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist obligatorisch und wird in Kürze auf der Website www.presepelignano.it verfügbar sein.

Kulinarisches Weihnachtsdorf

Unweit der Sandkrippe warten täglich ab 10 Uhr und bis Mitternacht im „Villaggio del Gusto“, im kulinarischen Weihnachtsdorf, zahlreiche Gaumenfreuden auf Besucher. Von regionalen Spezialitäten bis zum Best of Street Food kann man sich hier, begleitet von friaulischen Weinen, Glühwein und Craft-Bieren, kulinarisch verwöhnen lassen und auch das eine oder andere essbare Mitbringsel erstehen.

Ebenfalls vom 4. Dezember 2021 bis zum 31. Jänner 2022 öffnet die Region Friaul-Julisch Venetien ihre Türen mit einem Info-Point direkt am Strand. Besucher finden dann im Strandbüro Nummer fünf zahlreiche Informationen und Tipps zu den Bergregionen, der Wein- und Genussstraße sowie rund um das gesamte regionale Angebot. (red)