Hotel Beethoven: Erstes Townhouse der Marke Romantik in Wien

„Mit unserer neuen Markenarchitektur unter dem Romantik-Dach, gehen wir inzwischen weit über die Vermarktung von Hotels und Restaurants hinaus und öffnen die Kooperation für viele zeitgemäße, touristische Angebote“, sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik, und führt weiter aus: „Dass wir mit dem Hotel Beethoven jetzt gleich ein so prominentes und gleichermaßen beliebtes Haus zum Start unserer Townhouse-Offensive gewinnen können, ist wirklich großartig.“ Zu den Townhouses zählen Unterkünfte in Metropolen, die zur Marke Romantik passen und, neben der Übernachtung, Services, wie zum Beispiel ein hochwertiges Frühstück, anbieten.

Gastgeberin Barbara Ludwig führt das kleine, feine Haus aus der Gründerzeit, das mit seinen hohen Räumen, den Stuckdecken und einem augenzwinkernden Hauch von „Plüsch“ typisches Wiener Altstadt-Flair verbreitet. Tatsächlich hat die Unternehmerin in den vergangenen Jahren alle sechs Stockwerke individuell renovieren und gestalten lassen – und dabei jedes Zimmer einer anderen Wiener Persönlichkeit gewidmet. „Wir haben eine neue Vertriebsschiene gesucht, die auf das Premium-Segment in Europa fokussiert ist, so sind wir auf Romantik gestoßen; ich bin sehr zuversichtlich, dass wir von dieser Partnerschaft profitieren können“, sagt Barbara Ludwig.

Mehr als nur Hotels

Neben Hotels und Restaurants präsentiert die Marke Romantik Reisenden inzwischen auch weitere Unterkunftsformen in Premium-Segmenten. Neben den Town-Häusern in pulsierenden Metropolen, die bestimmte Serviceleistungen, zusätzlich zur Übernachtung bieten, vereint Romantik auch Chalets und luxuriöse B&Bs unter seinem Markendach. „Alle Angebote halten das Versprechen der Marke Romantik und teilen ihre Werte und Philosophie“, sagt Thomas Edelkamp, der mit der Ausweitung der Marke, den veränderten Anforderungen der Reisenden entsprechen will.

Erst kürzlich hat sich die Winzerfamilie Tement mit ihren exklusiven Chalets der Kooperation angeschlossen. Mit dem „Zonnehuis“ in De Haan in Belgien und dem „The Verhaegen“, einem historischen Herrenhaus in Gent, war Romantik gleichzeitig in die Vermarktung luxuriöser „B&Bs“ eingestiegen. Das erste Townhouse der Marke, das 4-Sterne-Hotel Beethoven in Wien, liegt, eingebettet in Kultur und Kulinarik am „bohemian“ Naschmarkt, gegenüber dem Papagenotor am Theater an der Wien, nur wenige Gehminuten von der Oper, dem Museumsquartier, den traditionsreichsten Wiener Kaffeehäusern und den großen Einkaufsstraßen entfernt.

Ein Stockwerk für die Musik

Warum das Beethoven eigentlich Beethoven heißt, erschließt sich im dritten Stock. Hier nämlich haben die Wiener Klassik, das Biedermeier, das Bürgertum, die Wiener Hausmusik und der Wiener Walzer ihren Platz. Beethoven selbst, der jahrelang im unmittelbar benachbarten Theater an der Wien arbeitete, ebenso wie vielen Zeitgenossen, darunter Joseph Haydn oder Franz Liszt, sind die einzelnen Zimmer gewidmet.

Neuerdings bietet das Romantik Townhouse Beethoven eine Zeitreise durch verschiedene Themen der geschichtsträchtigen Stadt Wien, kombiniert mit inspirierenden Geschmackserlebnissen: Die Lvdwig Bar ist eleganter, intimer und audiophiler Bar-Hotspot im Herzen der Hauptstadt Österreichs und bringt mit den „Vienna in 6 sips“-Kreationen Kultur, Geschichte und Traditionen der Stadt auf den Gaumen. Kreiert von der preisgekrönten Barfrau Isabella Lombardo, spiegeln die sechs originellen Cocktails je ein anderes Stockwerk des Boutique-Hotels wider, welche wiederum für unterschiedliche Themen der Wiener Kulturgeschichte stehen. Nach einem Tag voller Kultur können die „Vienna in 6 sips“-Cocktails auch im neuen LVDWIG Schanigarten verkostet werden. (red)