Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 45/46

Parlamentswahlen in Nepal:

Am heutigen Freitag wählen die Menschen in Nepal ein neues Parlament. Im Zuge der Wahl sind im ganzen Land Demonstrationen und Proteste möglich, weshalb die örtlichen Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden.

LGBTQ-Kundgebung in Chile:

Für morgigen Samstag, den 13.11., haben Aktivisten in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile zu einer LGBTQ-Pride-Kundgebung auf dem zentralen Plaza Baquedano aufgerufen. Im Zuge dessen sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Parlamentswahlen in Argentinien:

Am Sonntag, den 14.11., finden in Argentinien Parlamentswahlen statt. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, welche unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Parlamentswahlen in Bulgarien:

Auch in Bulgarien wählen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ein neues Parlament. Insbesondere am Wahltag verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen. Demonstrationen und Proteste sind nicht ausgeschlossen.

Bahnstreik in Italien:

Außerdem kommt es am Sonntag in der italienischen Region Ligurien voraussichtlich zu einem flächendeckenden Bahnstreik. Sollte der Arbeitskampf wie geplant stattfinden, ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Proteste gegen den Präsidenten in Tunesien:

Nicht zuletzt haben oppositionelle Gruppen in der tunesischen Hauptstadt Tunis für Sonntag zu Demonstrationen gegen Präsident Kais Saied aufgerufen. Hintergrund der Proteste ist die Entscheidung des Staatsoberhauptes, künftig per Dekret zu regieren und das Parlament auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, dennoch können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden.

Parlamentswahlen in Tonga:

Am Donnerstag, den 18.11., wählen die Menschen im Pazifikstaat Tonga ein neues Parlament. Es ist daher besonders am Tag der Wahl mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

