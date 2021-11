ANA: Führender LGBTQ-Arbeitgeber in Japan

Ein sicheres und einladendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört seit langem zu den obersten Prioritäten der ANA. Die Fluggesellschaft fördert die Achtung von LGBTQ-Rechten in Broschüren, bei Seminaren, in E-Learning-Kursen und mit Diskussionsrunden bereits seit Jahren aktiv.

Erfolgreiche Maßnahmen

Um ein LGBTQ-freundlicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, optimiert das Unternehmen die Arbeitsplätze fortwährend und schafft zum Beispiel mehr geschlechtsneutrale Toiletten für die Mitarbeiter oder ergreift entsprechende Maßnahmen in Umkleideräumen und Duschen. Darüber hinaus erkennt ANA in ihrer Personalpolitik die gleichgeschlechtlichen Partner von Mitarbeitern als Ehepartner an und bietet einen Beratungsdienst für LGBTQ-Mitarbeiter, mit dem persönliche Angelegenheiten frei und offen besprochen werden können. ANA wurde bereits von der IATA und J-Win für die Bemühungen zur Verbesserung von Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz sowie für die Chancengleichheit aller Mitarbeiter ausgezeichnet.

Der PRIDE Index wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, japanische Arbeitgeber bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, die für Menschen aller geschlechtlichen Orientierungen angenehm sind. Die Bewertung von „Work with Pride“ basierte auf fünf Schlüsselfaktoren: Politik, Repräsentation, Inspiration (Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung), Entwicklung (Schulungs-/Bildungssysteme und -programme) sowie Engagement/ Empowerment. ANA schnitt in allen Kategorien mit Auszeichnung ab. (red)