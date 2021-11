Cook’s Club Hotels: Neueröffnung auf Rhodos

Das Hotel ist nach dem Cook's Club City Beach Rhodes das zweite Hotel der Marke auf Rhodos und das erste neu gebaute Cook's Club Hotel in Griechenland. Das Cook's Club Ialysos Rhodes liegt in der pulsierenden, malerischen Gemeinde Ialysos auf Rhodos, einem Hotspot für Kite- und Windsurfer an den Sandstränden der Nordküste der Insel. Das Hotel vereint lokale Kultur mit coolen Vibes, Poolside-Chic und moderner Architektur.

Das Adults-Only-Hotel mit 83 Zimmern bietet allen Cook's Club-Reisenden - Singles, Paaren oder Freundesgruppen - eine optimale Unterkunft, darunter klassische Doppelzimmer, Bungalows, private Poolsuiten und Suiten mit Jacuzzi und eigenem Dachgarten.

Herzstücke Cantina…

Das Restaurant Cantina und die Captain Cook Bar sind das Herzstück des Cook's Club-Konzepts. Der Cook's Club Ialysos Rhodes bildet da keine Ausnahme. In Cantina werden bis spät in die Nacht ausgewählte Street-Food-Gerichte serviert, von asiatischen bis zu traditionellen griechischen „Family-Style“ Favoriten. Die Speisekarte bietet eine breite Palette an Möglichkeiten, von gesunden, veganen und vegetarischen Optionen bis hin zu genussvollen, reichhaltigen Leckereien, von Fitness-Food bis zu Katerkuren.

… und Captain Cook Bar

Die Captain Cook Bar im Cook's Club Ialysos Rhodes bietet einen grandiosen Blick auf den Poolbereich: der Treffpunkt, der Laufsteg und die Tanzfläche des Hotels in einem. Hier serviert das Barteam eine Auswahl an Cocktails, von klassisch bis modern, kuratiert von preisgekrönten Cook's Club Mixologen in Berlin. Ein ständig wechselnder Soundtrack mit entspannten Beats, die von Live-DJs aufgelegt werden, untermalt das Urlaubsgefühl. (red)