Chefwechsel bei Royal Caribbean

Chief Financial Officer Jason Liberty wird ihm als CEO nachfolgen und in den Vorstand einziehen. Fain bleibt Vorstandsvorsitzender. Unter der Führung von Fain habe die Royal Caribbean Group neue und unverwechselbare Schiffskategorien mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Erlebnissen eingeführt, die die Natur der Kreuzfahrt veränderten: Zu diesen würden die Sovereign-, Voyager- und Oasis-Klassen von Royal Caribbean International; die Solstice- und Edge-Klassen von Celebrity Cruises; die mit Spannung erwartete Royal Caribbean International Icon-Klasse, die 2023 eingeführt werde; und das „Project Evolution“ von Silversea Cruises, das bei seiner Einführung im Jahr 2023 das erste hybridbetriebene Schiff der Branche sein werde. Fain werde in Zusammenarbeit mit Jason Liberty seine Beteiligung am Schiffbauprogramm der Gruppe fortsetzen, heißt es in der Presseaussendung.

Erfahrene Nachfolger

Liberty trat 2005 der Royal Caribbean Group bei und bekleidete mehrere finanzielle, strategische und operative Funktionen, bevor er 2013 CFO wurde. Liberty ist außerdem für Silversea Cruises, die Joint Ventures der Gruppe mit TUI Cruises und Hapag Lloyd Cruises, sowie für Strategie, Technologie, Lieferkette, Hafenbetrieb und Rechtsfunktionen der Royal Caribbean Group verantwortlich.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Naftali Holtz CFO wird, wenn Liberty die CEO-Rolle übernimmt. Holtz ist derzeit Senior Vice President of Finance der Royal Caribbean Group und verantwortlich für Unternehmens-, Kapital- und Ertragsplanung und -analyse, Einsatzplanung, Risikomanagement und Treasury. (red)