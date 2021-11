Crowne Plaza Hotels & Resorts eröffnet erstes Hotel in Ungarn

Das im Herzen der ungarischen Hauptstadt gelegene Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Nyugati-Bahnhofs und in bester Lage für Einheimische und Reisende, die geschäftlich, privat oder in einer Kombination aus beidem nach Budapest kommen.

Historisch gesehen handelt es sich bei Buda und Pest um zwei getrennte Städte, die im 19. Jahrhundert zusammengelegt wurden, was sich bei einer Erkundungstour durch die Stadt bemerkbar macht. Ob es nun die historische Architektur und die sanften Hügel im Westen (Buda) oder das Geschäftszentrum und die trendigen Bars im Osten (Pest) sind - es gibt für jeden etwas. Der ikonische Nyugati-Bahnhof im Zentrum Budapests liegt im östlichen Teil der Stadt und ist berühmt für sein Design und seine Konstruktion durch die renommierte Eiffel Company. Das Gebäude ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt für einen Großteil des internationalen Zugverkehrs, der in die ungarische Hauptstadt ein- und ausgeht, und wurde vor kurzem umfassend restauriert, um dem Bauwerk aus dem späten 19. Jahrhundert seinen früheren Glanz zurückzugeben. Neben dem Hotel befindet sich das neu errichtete Einkaufszentrum Westend, das direkt vom Hotel aus zugänglich ist. Die Gäste können die drei Hektar große Dachterrasse des Einkaufszentrums auf dem Dach des Westend-Gebäudes besuchen und die dortigen Geschäfte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Genießen und Arbeiten

Alle 230 Zimmer und Suiten des Crowne Plaza Budapest würden sich durch ihr modernes Design und ihre Aufteilung auszeichnen, um Produktivität und Erholung zu fördern und die Gäste zu inspirieren. Die Gäste würden ein spürbares Raumgefühl mit einer Aufteilung, die einen Schreibtischbereich für die Arbeit, ein Sofa zum Entspannen und ein bequemes Bett mit hochwertiger Bettwäsche für eine gute Nachtruhe umfasst, genießen können, heißt es in der Presseaussendung.

Die Gäste hätten auch die Möglichkeit, den Plaza Workspace des Hotels nutzen zu können, einen flexiblen und agilen Raum, der Besuchern und Gästen die Möglichkeit biete, zusammenzuarbeiten, Kollegen zu treffen oder alleine zu arbeiten. Die Kombination aus flexiblen Arbeits- und Entspannungsräumen mit Essens- und Getränkeoptionen ermögliche es den Gästen, nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit zu wechseln. Das Crowne Plaza Budapest verfüge außerdem über weitere 13 Tagungsräume und Veranstaltungsräume, die gemietet werden können, sowie über eine Club Lounge mit exklusivem Blick von der privaten Terrasse. Mit dem IHG-Programm "Meet with Confidence" hätten Gäste die Möglichkeit, künftige Meetings und Veranstaltungen ohne Stornogebühren in den teilnehmenden Hotels zu buchen, so die IHG Group weiter.

Das hoteleigene Restaurant Axis Café and Lounge serviert bis zum frühen Nachmittag ein köstliches Frühstück sowie eine Reihe von À-la-carte-Gerichten, die auf lokal bezogenen, nachhaltigen und gesunden Produkten. Anfang 2022 wird das Hotel ein neues Dachrestaurant namens Cult eröffnen, mit einer großen Terrasse und Panoramablick auf die Stadt. (red)