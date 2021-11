HAL: Einladung zum Alaska-Webinar

Mit der Grenzöffnung der USA können HAL-Gäste auch die Inside Passage - Alaska wieder hautnah erleben. Um Kunden umfassend beraten zu können bietet die Reederei Reisebüromitarbeitern Mitte November eine Online-Schulung in Englischer Sprache an.

Datum: 18. November 2021

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Anmeldung hier

Preisbeispiel: Ab sofort buchbar: Alaska-Kreuzfahrten ab/bis Vancouver ab 1.999 EUR p.P. inklusive Flug (ECO bis 900 EUR aus Reedereisortiment) ab/bis Frankfurt oder Zürich, Transfers, Hotelnacht Vancouver & Have It All Premiumpaket mit Drinks, W-LAN, Spez.-Dinner & Landausflug. (buchbar bis einschl. 28.02.22, Flugbuchung über HAL FlightEase CRS)

Bei Buchung bitte unbedingt beachten: Das Hotel ist eine manuell eingebuchte Leistung und die Hotel-Taxes erscheinen erst nach der Buchung über unsere Reservierung. (Der API Preis kann daher zu niedrig erscheinen)

Die Alaska Saison-Übersicht 2022 auf Deutsch hier

(red)