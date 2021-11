TV-Tipp: Hape Kerkeling in Malta

Im Sommer 2021 bereiste der Künstler den sonnigen Inselstaat im Mittelmeer und traf unterwegs Einheimische als Kulturbotschafter, die ihm Einblicke in ihren Alltag gaben: So traf Kerkeling unter anderem den maltesischen Startenor Joseph Calleja, der auf den großen Opernbühnen der Welt zuhause ist, in seinem Heimatland. Vor der historischen Kulisse des imposanten St. Agatha’s Tower stimmt Calleja Nessun Dorma aus Puccinis Oper Turandot an – und Hape singt mit. Auch der jungen Deutschen Julia im kleinen Ort Nadur auf Gozo, Maltas kleiner Schwesterninsel, wo diese ihr Glück gefunden und nun gemeinsam mit ihrem Verlobten die hundert Jahre alte Bäckerei von dessen Familie führt, stattete der TV-Start einen Besuch ab. Auch hier fasst Hape kurzerhand mit an und backt unter Anleitung von Julia eine traditionelle Spezialität – Streetfood auf maltesische Art.

Hape auf den Spuren von Hollywood

Malta ist nicht nur Sitz einer florierenden Filmindustrie, sondern auch Drehort zahlreicher Blockbusterproduktionen. Bereits über 300 Filme und Serien wurden auf Malta und den kleinen Schwesterinseln Gozo und Comino auf Leinwand gebannt, darunter der Da Vinci Code, Gladiator und World War Z. Aber auch Familienfilme wie Popeye und Helden wie Asterix und Wickie und die starken Männer fanden von hier aus ihren Weg auf die Bildschirme der Welt und trugen zu Maltas Ruf als „Hollywood im Mittelmeer“ bei. Und so taucht Hape Kerkeling in den Straßen von Malta tief in die Welt des Serienhits Game of Thrones ein, für den viele Szenen in Malta gedreht wurden. Dabei lässt sich Hape von der gozitanischen Fremdenführerin Audrey Marie Bartolo, einst selbst Statistin, an die wichtigsten Drehorte führen.

Bei seinem Besuch auf Malta gewinnt Hape in vielfältigen Begegnungen mit Einheimischen sehr persönliche Eindrücke des kleinen Mittelmeerarchipels. Zum Ende der Reise bleibt nur, die Botschaft weiterzutragen: Merħba – willkommen auf Malta!

Nähere Infos zu "Hape und die 7 Zwergstaaten" hier. Weitere Infos zu den aktuellen Einreisebedingungen für Malta stehen unter www.malta.reise/staysafe zur Verfügung und werden laufend aktualisiert. (red)