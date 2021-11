Palladium Hotel Group: Neues Luxushaus auf Ibiza

Das 5-Sterne-Adults-Only-Luxushotel wird sich direkt am Strand befinden, in der Nähe von San Antonio, neben Cala Gració und Cala Gracioneta, zwei wunderschönen Buchten, die für ihr kristallklares Wasser bekannt sind. Die Anlage wird zudem von einer üppigen, mediterranen Pflanzenwelt umgeben sein.

Jesús Sobrino, CEO der Palladium Hotel Group, sagt: „Die Übermittlung der Marke TRS Hotels nach Europa und speziell nach Ibiza ist eine großartige Nachricht für die gesamte Palladium Hotel Group und eines unserer aufregendsten Projekte bisher. Wir haben all unsere Anstrengungen und unseren Enthusiasmus darauf verwendet, ein einzigartiges Premium-Angebot zu präsentieren, das viele Überraschungen für unsere Gäste bereithält. TRS Hotels ist bereits eine etablierte Premium-Marke in der Karibik, und wir freuen uns darauf, dieses Konzept 2022 auf Ibiza einzuführen. Die Lage in Cala Gració ist eine der schönsten Gegenden Ibizas, die für ihre spektakulären Sonnenuntergänge bekannt ist."

Modernes Design

Das Hotel wird ein modernes, mediterranes Design haben und das „Infinite Indulgence"-Konzept von TRS Hotels anbieten: ein erweitertes All-Inclusive-Premium-Angebot mit einem exklusiven Butler-Service, Markenprodukten und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Das Hotel wird über 378 Suiten verfügen, darunter: Swim-Ups, die von der Terrasse aus Zugang zum eigenen Swimmingpool bieten.

Das Hotel verfügt über drei À-la-carte-Restaurants und fünf Bars. Helios ist eine Hommage an den Stil und die lokalen Aromen der Weißen Insel und bietet köstliche Reis- und Meeresfrüchtegerichte im Beach-Club-Ambiente. Capricho bietet ein neues Show-Cooking-Konzept, bei dem die Gäste internationale Geschmäcker aus aller Welt in kleinen, feinen Gerichten genießen können, während das El Gaucho ein argentinisches Parrillada-Restaurant mit brutzelnden Steaks direkt vom Grill ist.

TRS Ibiza Hotel verfügt über fünf Bars, darunter die Aurum Lobby Bar, die Cala Gració Bar, die Gaia Pool Bar und die Ío Pool Bar. Gravity ist die Bar und Terrasse auf dem Dach des Hotels, die zu einem Hotspot für die gesamte Insel werden soll. Von dieser Sky Lounge aus hat man den besten Blick auf den Sonnenuntergang über Ibiza.

Fitness- und Wellness-Angebote

Für Erholungssuchende wird es auch das Spazentrum Zentopia Palladium Spa & Wellness geben. In den hochmodernen Einrichtungen können die Gäste Behandlungen und Massagen sowie eine breite Palette von Entspannungsmöglichkeiten wie Trocken- und Feuchtsauna, Dampfbäder, Schwimmbecken und vieles mehr genießen. Zu den Fitness- und Wellness-Aktivitäten, die den Gästen angeboten werden, gehören Pilates, Yoga und Meditationssitzungen.

Individuelle Service-Leistungen

Mit der Erweiterung des Portfolios um das TRS Ibiza Hotel wolle Palladium Hotel Group ihre Position als führenden Anbieter von luxuriöser Gastfreundschaft und gästeorientierten Erlebnissen festigen. Das Service in einem TRS Hotel sei speziell darauf ausgerichtet, die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes im Hotel zu erfüllen. TRS Ibiza Hotel sei eine mit Spannung erwartete Ergänzung der TRS-Hotels Kollektion und werde sich zu einem Zentrum des Genusses und der puren Entspannung an einem der berühmtesten Orte Ibizas entwickeln, so Palladium Hotel Group in einer Presseaussendung. (red)