Air France fliegt wieder in die USA

Ab Montag, 8. November 2021, können geimpfte internationale Reisende, einschließlich europäischer Staatsbürger, wieder in die USA reisen. Die Ankündigung der Aufhebung der seit über 18 Monaten geltenden Reisebeschränkungen habe bei Air France insbesondere auf den Strecken nach New York, Miami und Los Angeles zu einem deutlichen Anstieg der Buchungen geführt. Aus diesem Grund wird Air France ihre Kapazitäten während der Wintersaison nun wieder schrittweise erhöhen. Bis Ende März 2022 will das Unternehmen wieder 90% ihres Flugangebots von 2019 anbieten können.

So werden beispielsweise die Frequenzen zu Zielen wie New York (von 3 bis 5 tägliche Flüge), Miami (von 7 bis 12 wöchentliche Flüge) oder Los Angeles (von 12 bis 17 wöchentliche Flüge) aufgestockt. Außerdem wird Air France die Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Seattle wieder aufnehmen, und die neue Strecke zwischen Pointe-à-Pitre und New York JFK eröffnen.

USA-Flugplan in der Wintersaison 2021/22

Von/nach Paris-Charles de Gaulle:

Atlanta: 14 wöchentliche Flüge mit Airbus A350-900

Boston: 7 wöchentliche Flüge mit Airbus A350-900

Chicago: 5 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300

Detroit: 5 wöchentliche Flüge mit Boeing 787-9

Washington DC: 7 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300

Houston: 5 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300

New York JFK: 35 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-200 und -300

Los Angeles: 17 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-200 und -300

Miami: 12 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300 und Airbus A350-900

Seattle: 3 wöchentliche Flüge mit Airbus A350-900 ab 6. Dezember 2021

San Francisco: 7 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300

Von/nach Pointe-à-Pitre (Guadeloupe):

New York JFK: 2 wöchentliche Flüge mit Airbus A320 ab 24. November 2021

Von/nach Papeete (Französisch-Polynesien)

Los Angeles: 3 wöchentliche Flüge mit Boeing 777-300 ab 11. November 2021

Nähere Informationen unter: airfrance.com

Ticketrückerstattung bis 31. März 2022

Im Rahmen ihrer Geschäftspolitik bietet Air France derzeit vollständig änderbare Tickets für Reisen bis zum 31. März 2022 an. Kunden können ihre Reservierung kostenlos ändern oder einen Gutschein anfordern, wenn sie nicht mehr reisen möchten. (red)