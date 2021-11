People's stockt Wien-Angebot auf

Die Fluggesellschaft "People's", die Vorarlberg und die Ostschweiz mit Wien verbindet, erweitert erneut ihren Flugplan. Ab 19. November werden zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag zwischen Wien und St. Gallen-Altenrhein angeboten.

"Diese Frequenzerhöhung ermöglicht insbesondere den in der Bodensee-Region ansässigen Wien-Kunden die Option, die klassische Wochenendverbindung gezielt zu nutzen", so Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group.

Konkret ergänzt werden am Freitagnachmittag ein Flug von der Bundeshauptstadt nach Altenrhein (Abflug: 17.30 Uhr) sowie am Sonntagnachmittag eine Verbindung in die umgekehrte Richtung (Abflug: 15.15 Uhr). Damit fliegt "People's" wieder jeden Werktag mindestens einmal hin und zurück.

Den detaillierten Flugplan finden Sie unter: www.peoples.ch/flugplan (APA / red)