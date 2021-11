TUI Cruises: Mein Schiff-Flotte im Sommer 2023

Insgesamt vier Schiffe sind in Nordeuropa unterwegs und starten ihre Reisen ab Bremerhaven, Kiel oder auch Warnemünde.

Heiße Quellen, Wasserfälle und Gletscher

Dafür steht Island. Durch seine atemberaubende und raue Natur ist Island in den vergangenen Jahren ein Sehnsuchtsziel für viele Gäste geworden: Diesem Wunsch kommt TUI Cruises nach und hat das Angebot an Fahrten dorthin ausgebaut. Auf den 12-tägigen Reisen mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven geht es unter anderem nach Akureyri und Reykjavik. Darüber hinaus auf dem Fahrplan der Mein Schiff 3: Reisen rund um Großbritannien sowie ins Nordland.

Nordland- und Ostseereisen

Auch für die Mein Schiff 1 wird Bremerhaven erstmals zeitweilig zum Heimathafen. Von dort aus bricht sie zu elftägigen Nordkap-Reisen auf, ehe sie dann im September Ostsee-Reisen ab/bis Warnemünde fährt. Die Mein Schiff 4 startet ab Kiel zu Nordlandreisen und Ostseefahrten. Auf gleich drei Reisen fährt sie dabei bis nach Spitzbergen. Die Mein Schiff 6 erkundet die Ostsee. Auf den 8- bis 14-tägigen Reisen werden unter anderem Tallinn und Stockholm angesteuert.

Ganz nah oder ganz fern

Besonders beliebt sind die weißen Nächte in St. Petersburg im Juni. Im September überquert die Mein Schiff 6 dann den Atlantik und bietet drei unterschiedliche Touren ab/bis Bayonne/ New York nach Kanada bzw. zu den Bahamas an. Die Mein Schiff 2 und die Mein Schiff 5 verbringen den Sommer im Mittelmeer. Die Mein Schiff 2 ist ab/bis Palma de Mallorca auf sieben- bis zehntägigen Reisen im westlichen Mittelmeer unterwegs. Erstmals können von Anfang Mai bis Mitte Juni auch zwei unterschiedliche siebentägige Reisen zu einer 14-tägigen Reise kombiniert werden. Die Mein Schiff 5 startet ab/bis Triest und ab/bis Valletta und fährt durch die Adria bzw. das östliche Mittelmeer. Besonders für Familien interessant: In den Herbstferien wird es insgesamt vier-, jeweils siebentägige Reisen ab/bis Heraklion geben – entweder mit Istanbul oder Israel als besonderen Höhepunkt der Route. (red)