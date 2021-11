schauinsland-reisen: Einladung zur e-cademy "Topseller"

Die Tourismusbranche ist seit jeher dynamisch und durch Corona kamen noch viele neue Herausforderungen am Counter hinzu. Damit Agents nicht den Überblick verlieren, sondern sich zum souveränen Verkaufsprofi weiterbilden können, startet schauinsland-reisen am 23. November 2021 die e-cademy "Topseller".

Teilnehmen können Expedienten ab dem dritten Lehrjahr. Drei Wochen lang werden jeweils dienstags und donnerstags neue Inhalte an die Teilnehmenden per E-Mail versendet. Die Gesamtpunktezahl aus wöchentlichen Tests und einer Abschlussprüfung entscheidet am Ende über die Ernennung zum Bronze-, Silber- und Gold-Topseller in Form einer persönlichen Urkunde. Außerdem werden unter allen Teilnehmenden besondere Gewinne verlost.

Anmeldung: bis zum 16. November 2021

