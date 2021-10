Accor eröffnet Mercure-Hotel in Tokaj

Next Slide

Das neue Mercure-Hotel - neben Budapest das zweite Haus der Marke im Land - bietet 55 moderne und komfortable Zimmer auf vier Etagen, mit Executive-Apartments im obersten Stock.

Eröffnung im Frühjahr 2022

Gäste dürfen sich auf ein Restaurant, Innen- und Außenpools, ein Spa sowie eine Weinhandlung mit lokalen Köstlichkeiten freuen. Untergebracht ist das neue Mercure in einem einzigartigen Gebäude aus den 80er Jahren, die atemberaubende Umgebung bietet Gästen ein perfektes Erlebnis. Durch die zentrale Lage am Ufer der Theiß sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß zu erreichen. Das UNESCO-Weltkulturerbe Tokaj ist Ungarns bekannteste Weinregion und – nach Budapest und dem Plattensee – eine der am schnellsten wachsenden Tourismusregionen des Landes. Die Eröffnung des Hotels ist für Frühjahr 2022 geplant.