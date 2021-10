Neuer CEO bei Barbados Tourism

Der deutsch-kanadischer Tourismusfachmann mit 26 Jahren Berufserfahrung in diversen Funktionen, soll zusammen mit dem BTMI-Team eine neue Ära mit frischen Ideen und neuen Ansätzen einläuten, um Barbados in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Jens Thraenhart hat in der Vergangenheit für die Canadian Tourism Commission (jetzt Destination Canada) und Fairmont Hotels & Resorts (jetzt Teil von Accor) gearbeitet und war zuletzt Executive Director des Mekong Tourism Coordinating Office. Während seiner fast achtjährigen Amtszeit rief er verschiedene preisgekrönte Kampagnen und Initiativen ins Leben. Zudem gründete er die privatwirtschaftliche Tourismusbehörde Destination Mekong, um die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu fördern. Er spricht drei Sprachen fließend: Englisch, Französisch und Deutsch. Zudem kann Thraenhart Grundkenntnisse in Spanisch, Thai und Mandarin vorweisen. Als ergebnisorientierte Führungskraft mit Unternehmergeist verfügt Thraenhart über umfassende Erfahrungen bei der Umsetzung innovativer Kampagnen mit Unterstützung von Technologie im Tourismusmarketing. (red)