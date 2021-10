Algarve ist erneut "Europe's Best Beach Destination"

Portugals Sonnenküste wurde nach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 und 2020 nun erneut mit dem World Travel Award als „Europe’s Best Beach Destination“ ausgezeichnet. Dabei war das Konkurrenzfeld wirklich stark: Um den WTA 2021 kämpften neben der Algarve auch Cannes (Frankreich), Korfu (Griechenland), Mallorca (Spanien), Marbella (Spanien), die Insel Porto Santo (Madeira/Portugal) und Sardinien (Italien).

Dennoch konnte sich die Region im äußersten Südwesten Europas, nicht zuletzt aufgrund ihres milden Klimas, der ruhigen Buchten und der lebhaften Orten, die bei Wassersportlern und Erholungssuchenden gleichermaßen beliebt ist, erneut gegen die Konkurrenz-Destinationen durchsetzen.

Verleihung der World Travel Awards

Die renommierten World Travel Awards gelten als "Oscar der Tourismusindustrie" und werden in diesem Jahr zum 28. Mal vergeben. Für die Preisvergabe stimmen Reise- und Tourismusfachleute sowie Verbraucher aus der ganzen Welt über ihre bevorzugten Reiseziele, Unterkünfte, Fluggesellschaften, Autovermietungen etc. ab.

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie wurden auch in diesem Jahr viele Stimmen aus der ganzen Welt gezählt. Ein Beleg dafür, dass Reisen im Leben vieler Menschen einen unverändert hohen Stellenwert hat. (red)