1.111 Freiplätze für AIDAnova EXPIcruise 2021

Die EXPIcruise an Bord der AIDAnova findet von 19. bis 22. Dezember 2021 statt und führt von Hamburg nach einem Seetag nach Kristiansand und zurück nach Hamburg. Die gemeinsame Tour bietet den Vertriebsprofis die Gelegenheit, das vielfältige Angebot an Bord - wie beispielsweise das Time Machine Restaurant, den Yachtclub oder die Rock Box Bar oder auch den Activity Bereich Four Elements - einmal selbst zu erleben. Denn nichts überzeugt in der Beratung mehr als die eigene Begeisterung. Die EXPIcruise wird dabei von der AIDA Sales Crew begleitet, die in zahlreichen Workshops, Schiffsrundgängen und Schulungen zu allen Themen rund um AIDA informiert.

Teilnahmebedingungen & Anmeldung

Teilnahmeberechtigt sind alle Agenturen, die seit dem 1.September 2021 mindestens drei Buchungen für den AIDA Winter 2021/22 getätigt haben. Die Einbuchung erfolgt über die EXPInet Buchungsmaske. Es stehen Balkon- und Verandakabinen zur Doppelbelegung bereit.

Passend zur diesjährigen EXPIcruise mit AIDAnova werden drei EXPI Blogger gesucht, die die Reise begleiten und hautnah berichten. Wer ein Händchen für Social Media hat und Lust darauf, an Bord von AIDAnova alles einmal selbst auszuprobieren und darüber zu berichten, kann sich bis 10. November 2021 mit einem kreativen Foto oder Video bewerben.

Weitere Informationen rund um die Reise im EXPInet unter www.expinet.de (red)