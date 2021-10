Uniworld: Debüt der S.S. Sphinx in Ägypten

Am 23. September 2021 stach die S.S. Sphinx, das neueste Schiff des Luxus-Flusskreuzfahrtunternehmen, in Ägypten in See. Das schwimmende Boutique-Hotel verfügt über die charakteristischen Merkmale, für welche die Schiffe der Reederei bekannt sind - mehr Suiten, mehr Essbereiche mit Platz für geselliges Beisammensein, eine luxuriöse Ausstattung sowie eine hohe Anzahl an Crewmitgliedern im Verhältnis zur Anzahl der Gäste.



„Ägypten ist nach wie vor ein beliebtes Reiseziel. Wir freuen uns, auf dem berühmten Nil in See zu stechen und an Bord unseres neuen Superschiffs, der S.S. Sphinx, einen unvergleichlichen Blick auf die Schönheit der Umgebung zu geben", so Ellen Bettridge, CEO und Präsidentin von Uniworld Boutique River Cruises.

Um die Schönheit des Landes an Bord in seiner ganzen Pracht zu zeigen und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit weiter fortzuführen, setzte Uniworld bei der Einrichtung auf ägyptische Kunstwerke, Stoffe und handgeschnitzte Gegenstände aus der Region.

D ie Route "Splendors of Egypt & The Nile"

Das Schiff, das über zwei Gourmet-Restaurants, darunter einen privaten Speisesaal und ein Restaurant im Freien auf dem Oberdeck, einen Swimmingpool, einen Massageraum und 42 Suiten, verfügt, fährt die Route „Splendors of Egypt & The Nile". Die abenteuerliche Reise, die in Kairo beginnt und endet, dauert zwölf Tage und führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens und des Nils darunter beispielsweise: der Tempel von Karnak, der Tempel der Hatschepsut sowie das berühmte Ägyptische Museum, um antike Artefakte zu besichtigen. Die Preise der 12-tägigen Reise beginnen inkl. Inlandsflügen bei 4.499 EUR pro Person. Alle Mahlzeiten an Bord inklusive Spirituosen und Weine, Landausflüge, Flughafentransfers, Trinkgelder an Bord und WLAN sind im Reisepreis inbegriffen. (red)