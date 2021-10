Hapag-Lloyd Cruises öffnet sich internationalen Gästen

Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten im Sommer 2020 waren zunächst im Zuge des Hygiene- und Präventionskonzepts nur Routen für Gäste mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich. Ab dem 1. Januar 2022 werden auf der Europa 2 sowie der Hanseatic inspiration, immer im Rahmen der Genehmigungen der jeweiligen Hafenbehörden, auch vollständig geimpfte, internationale Gäste aller Nationalitäten begrüßt. Das Angebot an Bord erfolgt sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Sehnsuchtsziele in 2022/23

Die vom Berlitz Cruise Guide 2020 mit 5 Sternen plus bewertete Europa 2 startet im Indischen Ozean ins neue Jahr - auf Mauritius, den Seychellen und Réunion. Danach nimmt sie Kurs auf Südafrika und die Kapverden. Ab März steuert das kleine Luxusschiff die Inselwelt der Kanaren und Westeuropa an, bevor sie Ende April im Heimathafen Hamburg erwartet wird. Das Expeditionsschiff Hanseatic inspiration fährt 2022/23 wieder in die Antarktis und Arktis, zu den Großen Seen Nordamerikas, nach Südamerika inkl. Panamakanal und der chilenische Fjorde, sowie zu den Kapverden und den Kanarischen Inseln.

Seit Herbst 2021 bietet Hapag-Lloyd Cruises als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, und um teilweise bereits bestehenden Landesvorgaben der bereisten Ziele zu entsprechen, alle Routen ausschließlich für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Gäste an. Dies betrifft aktuell alle Gäste ab 18 Jahren bei Reiseantritt und umfasst ein analoges Vorgehen für die Crewmitglieder. (red)