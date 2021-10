MSC: weitere World Cruise 2023

Da aufgrund der vielen Reiseeinschränkungen bei der World Cruise 2022 viele Anlaufhäfen gestrichen werden müssten, wurde die Reise abgesagt. Im darauffolgenden Jahr wird dafür neben der MSC Poesia auch die MSC Magnifica auf Weltkreuzfahrt gehen. Zum ersten Mal nehmen gleich zwei Schiffe mehr als 5.000 Gäste auf eine Weltreise mit. Die Reisen beginnen am 4. Januar in Civitavecchia bzw. am 5. Januar 2023 in Genua und steuern dann auf unterschiedlichen Routen Häfen in aller Welt an.

Die MSC Magnifica wird die Route fahren, die für die abgesagte World Cruise 2022 der MSC Poesia vorgesehen war. Die MSC Magnifica bietet den Gästen, die für 2022 gebucht hatten, damit eine gleichwertige Alternative für diese „Once in a Lifetime“-Reise an. Buchbar ist die Reise ab sofort.

Die Routen

Die MSC Poesia und die MSC Magnifica werden 2023 gemeinsam in See stechen und in Civitavecchia (4. Januar), Genua (5. Januar), Marseille (6. Januar) und Barcelona (7. Januar) Gäste aufnehmen. Nach der Reise durch das Mittelmeers trennen sich im Atlantik dann die Wege der beiden Schiffe. Die MSC Magnifica wird Südamerika umrunden, den Südpazifik durchqueren, dann in den Indischen Ozean, das Arabische Meer, das Rote Meer und schließlich durch den spektakulären Suezkanal zurück ins Mittelmeer fahren. Die MSC Poesia hingegen steuert entlang des Panamakanals und fährt die Westküste Mittel- und Nordamerikas hinauf, bevor sie in den Pazifischen Ozean und dann nach Asien fährt. Nach der Durchquerung des Indischen Ozeans wird das Schiff ebenfalls durch den Suezkanal ins Mittelmeer zurückkehren. (red.)