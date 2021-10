Seabourn: Buchungsstart der Weltreise 2024

Seabourn gab heute den Buchungsstart der Weltreise 2024 bekannt. Von Nordamerika aus umrundet eine kleine Gruppe gleichgesinnter Reisender die Welt und besucht 72 Häfen auf fünf Kontinenten. Exklusive Veranstaltungen sowie Übernacht-Aufenthalte und lange Liegezeiten in vielen Häfen ermöglichen es den Reisenden, in eine Welt faszinierender Menschen und unvergesslicher Orte einzutauchen, und das alles mit der unvergleichlichen Eleganz und Bequemlichkeit an Bord der atemberaubenden Seabourn Sojourn.

Achtung: Bei Buchung und Vollzahlung der Gesamt-Weltreise bis zum 31. Mai 2023 bietet die Reederei seinen Kunden 3% Rabatt sowie zahlreiche zusätzliche Inklusivleistungen darunter:

Hin- und Rückflug in der Business Class

Bordguthaben in Höhe von bis zu 3.000 USD pro Person (je nach Suitenkategorie)

Unbegrenztes WLAN für die Dauer der Kreuzfahrt

Privattransfers ab Zuhause

„Personal Valet®“-Gepäckservice zwischen Ihrem Zuhause und dem Schiff in Los Angeles und Athen (Piräus)

Unbegrenzter Wäsche- und Reinigungsservice an Bord

„Gala Bon Voyage World Cruise“-Event mit Dinner und Übernachtung vor der Abfahrt in Los Angeles

Drei exklusive „World Cruise“-Events

Spezielle „World Cruise“-Geschenke während der Reise

5% zusätzlicher Rabatt auf den Kreuzfahrtpreis für wiederkehrende Weltreisen-Gäste

Die kompletten Inklusivleistungen sowie nähere Informationen zur Kreuzfahrt unter: Seabourn.com/WorldCruise

Entdecken Sie im Flyer anbei auch viele attraktive Teilstrecken! Hier geht es zum Download des Weltreisen 2024 - Flyers (red)