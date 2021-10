TTC: Neue "Online-Live"-Kurse

Neue Seminare, neues Programm, neue Website: Mit Beginn der Pandemie im März des Vorjahres wurden sämtliche gebuchten und geplanten Präsenzseminare abgesagt. Unmittelbar danach wurde in enger Zusammenarbeit mit dem bewährten Trainerteam fast das gesamte Trainingsangebot auf Online-Live adaptiert. Das bedeutete, die Inhalte und Methoden auf die virtuellen Gegebenheiten anzupassen, die Trainings zu kürzen, zu komprimieren oder aufzuteilen, denn acht Stunden Training am Bildschirm wären gemein.

Das umfangreiche Online-Live-Trainingsangebot für den Herbst ist ab sofort auf der neuen TTC-Website HIER zu finden.

"Online-Live"-Angebot kommt an

"Die ins Virtuelle transformierten TTC-Trainings wurden bisher so gut angenommen (im Jahr 2020, dem 20. Jahr seit der Gründung des TTC, mit einem Rekord von 1.596 Teilnehmern), sodass wir uns entschlossen haben, sowohl das Backoffice also auch die Website zu erneuern. Gleichzeitig wird das Trainingsangebot auf der neuen ttc.at präsentiert, klar und übersichtlich, einfache Navigation, mit Registrierung, automatischer Anmeldung und neuem Login-Bereich für Touristiker", so Andreas Sturmlechner, Mitglied des Vorstandes & Geschäftsführer TTC.

Der Weiterbildungsherbst mit bewährten und adaptieren Online-Live-Trainings kann also beginnen. Präsenzseminare stehen wieder ab Anfang 2022 auf dem Programm, sind aber ebenfalls schon online buchbar.

