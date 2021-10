Seabourn: Winter- und Frühjahrsrouten stehen fest

Das in 2018 in Dienst gestellte Schiff wird erstmals mit Miami einen US-Hafen anlaufen, auch erstmals in der Karibik kreuzen und beliebte Ziele wie San Juan, aber auch verstecktere Häfen wie Guadeloupe, Jost Van Dyke, St. Kitts & Nevis und Antigua anlaufen.

Durch den Panamakanal….

Nach den Karibikreisen wird die Seabourn Ovation durch den Panamakanal nach Mittelamerika fahren. Die Kreuzfahrt von Miami nach Los Angeles beginnt am 21. Dezember und dauert 21. Zurück geht es dann in 19 Tagen. Auf beiden Kreuzfahrten wird der Panamakanal vollständig durchfahren.

....und zurück nach Afrika und Europa

Ab dem 30. Januar 2022 wird die Seabourn Ovation ab Miami zu vier Reisen nach Mittelamerika aufbrechen und tropische Ziele in Mexiko, Costa Rica, Belize und Panama anlaufen. Bei diesen Reisen wird der Panamakanal teilweise durchfahren. Danach kommt die Seabourn Ovation zurück nach Afrika und Europa und beginnt ihre Frühjahrs-Saison mit Reisen zu den Kanarischen Inseln, nach Marokko und Tanger.

Seabourn Moments

Für die Passagiere sind wieder ikonische „Seabourn Moments“ geplant, darunter das beliebte „Caviar in the Surf", bei dem die Seabourn Crew eisgekühlten Champagner und Kaviar vom Surfbrett aus serviert. Auch der abwechslungsreiche „Marina-Day“ mit kostenlosem Wassersport am Strand oder von der einzigartigen, ausfahrbaren Marina-Plattform am Heck des Schiffes steht regelmäßig auf dem Programm.

Frühling auf den Kanaren

Die Seabourn Encore kommt früher als geplant zu den Kanarischen Inseln und ins Mittelmeer zurück. Bereits ab dem 19. Februar 2022 gibt es eine Reihe 10- und 11-tägiger Routen ab Lissabon. Von Februar bis April 2022 kreuzt die Seabourn Encore rund um den spanischen Archipel und bis nach Madeira. Dann geht es weiter mit einer 15-tägigen Kreuzfahrt von Lissabon nach Athen, wo die Seabourn Encore dann über den Sommer für ihren ursprünglich geplanten Einsatz im östlichen Mittelmeer positioniert wird. Gäste, die Lust auf eine längere Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln und ins Mittelmeer haben, können auch eine 22- oder 26-tägige Kombinationskreuzfahrt buchen und erhalten dann einen Rabatt von zehn Prozent. (red)