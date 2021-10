nicko cruises: Fluss-Webinare im Oktober

nicko cruises bietet seinen Reisebüropartnern zwischen dem 19. und 27. Oktober sechs informative Webinare, in denen Expedienten mit allen Informationen rund um die Advents- und Festtagsreisen von nicko cruises in diesem Jahr versorgt werden. Zusätzlich stellt der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte seine Routen auf zwei der gefragtesten Flüsse, dem Rhein und der Donau, umfassend vor.

Destinationen: Donau und Rhein

Sowohl zum Rhein als auch zur Donau gibt es jeweils zwei Schulungs-Termine. Auf der Donau geht es mit nicko cruises von Deutschland über Österreich und Ungarn bis hin zum Schwarzen Meer, die Rhein-Routen führen von der Schweiz über Deutschland bis in die Niederlande – jeweils in unterschiedlicher Länge.

In den Webinaren werden die Reisen inklusive besonderer Sehenswürdigkeiten, An- und Abreisemöglichkeiten und der eingesetzten Schiffe von den erfahrenen Regionalverkaufsleitern von nicko cruises vorgestellt.

Donau-Webinare: 19. Oktober um 13:00 Uhr / 21. Oktober um 8:30 Uhr.

19. Oktober um 13:00 Uhr / 21. Oktober um 8:30 Uhr. Rhein-Webinare: 19. Oktober um 08:30 Uhr / 21. Oktober um 13:00 Uhr

Advents- und Festtagsreisen 2021

Zusätzlich zu den Webinaren rund um Donau und Rhein bietet nicko cruises noch spezielle Online-Schulungen zu den Advents- und Festtagsreisen in diesem Jahr. Auch hier informieren die nicko cruises Regionalverkaufsleiter über die Details der Routen, die besonderen Highlights auf den Strecken und über die Schiffe, mit denen die Gäste auf den Advents- und Festtagsreisen 2021 unterwegs sind.

Advents- und Festtagsreisen-Webinare: 27. Oktober um 8:30 Uhr & um 17:00 Uhr

Anmeldung zu allen Schulungen hier (red)