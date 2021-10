Accor: Neue Hotels im Luxus- und Premiumsegment

Accor stellt die neuen Hotels seiner Luxus- und Premiummarken in Montenegro, Thailand, Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor: Bereits seit 1. Oktober können Gäste im Raffles The Palm Dubai residieren. Auch das Grand Mercure Khao Lak Bagsak, in dem Gäste wie in einem thailändischen Flussdorf leben, sowie das Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences, der erste Resortkomplex der Marke weltweit mit einer Kombination aus Hotel und Serviced Apartments, in Südkorea, heißen Gäste bereits willkommen.

2023 wird die Marke zudem mit dem Sofitel Hamra Beach Resort Einzug in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten halten. Wintersportfans dürfen sich dagegen auf die Wintersaison 2022 freuen, wenn das Swissôtel Resort Kolasin in Montenegro eröffnet.

Aktuelle Neueröffnungen:

VAE: Eröffnung des Raffles The Palm Dubai

Das palastähnliche Raffles The Palm Dubai am Strand der Palm Jumeirah's West Crescent begrüßt seit 1. Oktober Gäste und ist somit das zweite Haus der Marke in Dubai. Zu den Merkmalen des Ultra-Luxus-Resorts gehören ein 500 Meter langer Privatstrand, das preisgekrönte Pariser Cinq Mondes Spa, ein Yoga-Studio sowie zwei traditionelle Hammams. Die 389 Zimmer und Suiten des Resorts sind 61 bis 750m2 groß und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Panoramablick auf den Arabischen Golf oder die Skyline von Dubai. Zum Raffles The Palm Dubai zählen darüber hinaus großzügige private Strand-Villen. Teil des Angebots ist auch der Raffles-Butlerservice, eines der Aushängeschilder der 1887 gegründeten Marke.

Die kulinarischen Optionen reichen von internationaler Küche im Restaurant Le Jardin über exquisite Itameshi-Fusionsmenüs im Matagi bis hin zu feinen Backwaren und Brot aus der Raffles-Patisserie unter der Leitung von Gianluca Guinzoni. Weitere Highlights sind die Jazz Lounge, in der gefeierte Künstler die ganze Woche über live Jazz spielen, die Raffles Club Lounge mit 360°-Blick, das Strandrestaurant PIATTI unter der Leitung des türkisch-italienischen Küchendirektors Batuhan Piatti, sowie der Blüthner-Saal, in dem Gäste den Nachmittagstee in majestätischer Atmosphäre begleitet von einem maßgefertigten Blüthner-Flügel Louis XIV genießen.

Für Buchungen bis zum 30. November 2021 gewährt das neue Raffles zahlreiche Extras, darunter ein Spa-Guthaben von AED 150, ein kostenloses Upgrade und ein Frühstück für zwei Personen, ein 24-Stunden-Butler-Service sowie ein früher Check-in und ein später Check-out.

Weitere Informationen unter: www.rafflesthepalmdubai.com

Südkorea: Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences

Das Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences bringt ab sofort modern-elegante französische Lebensart in die südkoreanische Hauptstadt. Das Projekt ist das erste weltweit, mit dem Sofitel Hotel und voll ausgestattete Residences kombiniert. Im Stadtteil Jamsil gelegen, gehören 403 Zimmer und 160 Residenzen zum Anwesen, alle mit Blick auf den Seokchon-See.

Neben dem exklusiven Club Millésime in der 32. Etage wartet das neue Sofitel mit vier Restaurants und einer Rooftop-Bar auf – von authentischer französischer Küche inklusive Charuterie-Station im schicken Bistro Fait Maison über den für Sofitel typischen Nachmittagstee im „Le Goûter“ bis hin zum Gourmet-Café Jardin d'Hiver.

Der Wellnessbereich umfasst ein 25-Meter-Becken sowie das Sofitel Spa by Beaute BR. Drei Banketträume bieten Platz für bis zu 300 Personen. Das Hotel ist ideal an die Circle Line angebunden, die schnell und unkompliziert zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten führt. Die internationalen Flughäfen Incheon und Gimpo liegen etwa eine Stunde entfernt.

Das Eröffnungsangebot „Bonjour Sofitel" umfasst ein Upgrade auf ein Luxus-Seezimmer sowie ein Guthaben von 100.000 KRW für ein Essen im Bistro Fait Maison. Das Paket ist ab 330.000 KRW zzgl. MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.sofitel-seoul.com

Thailand: Das Grand Mercure Khao Lak Bagsak

An einem abgelegenen Abschnitt der thailändischen Andamanenküste in der Provinz Phang Nga gelegen, bietet das neu eröffnete Grand Mercure Khao Lak Bagsak mit seinen 195 Zimmern und Suiten Reisenden ein zurückgezogenes Urlaubserlebnis am Strand: Inspiriert von den traditionellen Flussdörfern Thailands fließt ein Kanal durch das Resort, der die privaten Gäste- sowie öffentlichen Bereiche miteinander verbindet.

Asiatische und internationale Küche werden im Restaurant Patio und im Strandrestaurant Green Mango serviert, teils wie in der Gegend üblich in Pinto- oder Tiffin-Boxen. Zwei Swimmingpools, Fitness- und Wellnessangebote im Pran Spa sowie ein eigener Bereich für Kinder runden das Wohlfühlangebot ab. Außerdem bietet das Resort einen Business Corner mit Büroausstattung sowie einen 260m2 großen Bankettraum für bis zu einhundert Gäste.

Für Aufenthalte ab sieben Nächten sind derzeit Sonderpreise erhältlich: Die Preise beginnen bei THB 18.277 für sieben Nächte in einem Superior-Zimmer inklusive Frühstück und 35% Rabatt auf Speisen und Getränke, und bei THB 33.236 für 14 Nächte; gültig ab sofort für Buchungen bis zum 30. November 2021 für Aufenthalte bis zum 22. Dezember 2021. Nach einem 7-Nächte-Aufenthalt in Phuket können geimpfte Reisende im Rahmen des 7+7-Programms zu ausgewählten Reisezielen, darunter Khao Lak, weiterreisen.

Weitere Informationen unter: www.grandmercurekhaolakbangsak.com

Neue Pipeline-Projekte:

Montenegro: Das Swissôtel Resort Kolasin (2022)

Mit dem Vier-Sterne Swissôtel Resort Kolasin wird Gästen ab Ende 2022 eine neue Wintersportdestination im Bjelasica-Gebirge geboten. Den Gästen der 116 Zimmer und Suiten steht dann ein gehobenes Restaurant, eine Aperitif-Bar, ein Spa-Bereich, ein Business- und Meetingbereich sowie ein Skiraum zur Verfügung. Das neue Hotel wird sich auf 1.600m Höhe direkt an der Skipiste befinden und sich harmonisch in die spektakuläre Landschaft einfügen. Das Swissôtel Resort Kolasin wird Teil des Bergresorts K16 sein, das sich gerade in der Entwicklung befindet und sich mit seinen gehobenen Hotels, Apartments und privaten Luxus-Chalets als neue europäische Wintersport-Destination etablieren will.

Emirate: Das erste Sofitel Resort in Ras Al Khaimah (2023)

300 Zimmer, Suiten und Villen mit Blick ins Grüne und aufs Meer: Das Sofitel al Hamra Beach Resort wird 2023 als erstes Haus der Luxusmarke Sofitel in der Region der nördlichen Emirate einen Meilenstein setzen. Eingebettet zwischen dem Arabischen Golf und dem Hajar-Gebirge wird das Resort in einzigartiger Topografie an einem Privatstrand, umgeben von Landschaftsgärten und einem 18-Loch-Golfplatz liegen. Die Gäste logieren nahe des höchsten Berges der Vereinigten Arabischen Emirate und können für Ausflüge zwischen Terrakotta-Wüsten und üppigen Mangroven wählen oder weiße Sandstrände und den längsten Küstenabschnitt der Region besuchen. Vom internationalen Flughafen Dubai erreicht man das Resort in weniger als einer Stunde; es liegt strategisch günstig im Herzen der Urlaubsoase Al Hamra.

Mit sechs hoteleigenen Restaurants und einer Fülle von weiteren gastronomischen und touristischen Angeboten wie dem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz des Al Hamra Golf Club, dem Al Hamra Marina and Yacht Club, dem Al Hamra International Exhibition and Conference Centre (AHIECC) und der Al Hamra Mall steht ein umfassendes Angebot an Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Mehrere Residenzen und die geplante Erweiterung Al Hamras um eine Strandpromenade und einen Sportkomplex werden die Destination künftig zusätzlich ergänzen.

Weitere Informationen und Buchung unter: all.accor.com (red)