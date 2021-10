DZT: Brandenburg zu Gast in Wien

Brandenburg hat nicht erst durch die Fertigstellung des neuen Berliner Flughafens an Bekanntheit gewonnen. Bis aber die Flieger im "normalen" Ausmaß über die Rollfelder ziehen, nutzte die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) die Chance als Nachbar für die nächste Reise zu inspirieren und Branchenkollegen einen Abend lang kulturell, informativ und kulinarisch zu verwöhnen.

"Da kann man nicht meckern"

"Berlin ist bedeutend, aber Brandenburg ist schön, zitierte Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, den Dichter Fontane in ihrer Eröffnungsrede. Tatsächlich erfreute sich das "Donat-Bundesland" - um Berlin herum gelegen - an verhältnismäßig wenig coronabedingten Einbrüchen. Insbesondere Kulturreisen tragen zu signifikanten Umsätzen im Tourismus bei, laut Kulturministerin Dr. Manja Schüle, betrug der Anteil am Gesamtumsatz sogar ein Drittel (mit 1,1 Mio. von 2016 bis 2018) und lässt mit weiteren kulturellen Highlights in 2022 wieder auf eine Rückkehr zu Vorpandemie-Rekordzeiten hoffen. Dazu wird der Schwerpunkt auf Industriekultur, mit vielen (Wieder-)eröffnungen spannender Museen und Industriedenkmäler beitragen, viele Gäste werden demnach auf Zeitreisen in die Vergangenheit mitgenommen und neue Seiten des Bundeslandes kennenlernen. Tipp: ein Ausflug zum Aussichtsturm "Rostiger Nagel". Ein weiterer Fokus in 2022 wird auf naturnahen Erlebnisreisen liegen, und davon haben die 12 Urlaubsregionen des nördlichen Bundeslandes mehr als ausreichend zu bieten. "Da kann man nicht meckern", so sagt der Einheimische und damit ging das Wort an den Gastgeber dieses Events, Martin Fennemann: Als Auslandsmarketing-Leiter des MTB weiß er natürlich bestens ob der Top-Ausflugsmöglichkeiten bescheid:

Kulturhistorische Schatzkammer

Schlösser und Parklandschaften, Museen und Industriedenkmäler, Kirchen, Klöster und Burgen. Eine Kulturlandschaft wie geschaffen für Kunstgenüsse wie Konzerte, Opern, Festivals oder Theateraufführungen vor ganz besonderen Kulissen. Aber vor allem Natur und Wasser sind in Brandenburg allgegenwärtig. Die Kanäle und Flüsse, wie die Havel und die Seenlandschaft - übrigens gilt das Lausitzer Seenland als größtes in Europa - ist nicht nur im Sommer ein ideales Urlaubsparadies: per Rad, Floß, Hausboot oder Kanu lassen sich optimal Naturparks und kleine Dörfer erkunden. Die schönsten Wanderwege gibt es vermutlich in der Region Oder-Spree, die Outdoorfans durch wilde und unberührte Sumpf- und Auwaldlandschaften führt. Tipp: In Fläming lassen sich die Naturschönheiten auch per Inline-skates auf eigenen Wegen erkunden. Für Naturbegeisterte wäre die Landesgartenschau im April 2022 ein Fixtermin, Kulturfreunde hingegen sollten sich die Potsdamer Schlössernacht (18.-20. August 21) im Kalender anstreichen.

Ein weiteres Highlight des Abends stellte die Rede des Pater Kilian dar, der als Mönch von Heiligenkreuz nach Neuzelle zur Kloster-Gründung entsandt wurde und sich bereits nach kurzer Zeit als "Neu-Brandenburger" bestens einleben konnte. Auch zum kulturellen Thema treffend, war die Darbietung von Aditi Smeets aus Stücken der Oder-Spree oder Puccini-Oper. Der Abend klang bei guten Gesprächen, Weinbegleitung aus dem Brandenburger Weinland und typischem Dessert - nämlich einem Spreewälder Buttermilch Hefeplinsen - sehr genussvoll aus. (red)

Weitere Informationen unter reiseland-brandenburg.de