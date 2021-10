Explora Journeys feiert Stahlschnitt der EXPLORA II

Gestern, 6. Oktober 2021, begannen die Bauarbeiten für das zweite Schiff der Explora Journeys-Flotte, das im Frühjahr 2024 seine ersten Gäste begrüßen soll. Das erste Schiff, die EXPLORA I, soll bereits 2023 in See stechen. Zwei weitere Schiffe sollen in den Jahren 2025 und 2026 folgen. Alle vier Schiffe von Explora Journeys werden von Fincantieri gebaut.

Aufbau einer neuen Luxusmarke

An der traditionellen Zeremonie des Stahlschnitts in Castellammare di Stabia bei Neapel nahmen neben Pierfrancesco Vago auch Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys, und Luigi Matarazzo, General Manager der Handelsschifffahrtssparte von Fincantieri, teil.

„Der Baubeginn des zweiten Schiffes von Explora Journeys unterstreicht unser starkes Engagement gegenüber unseren Tourismuspartnern bei der Markteinführung unserer neuen Luxusmarke. Dies ist mit einer beachtlichen finanziellen Investition in eine Flotte innovativer und eleganter Schiffe verbunden", so Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group. "Unsere Vision und unser Ziel ist es, eine neue Kategorie von Luxus- und Lifestyle-Reisen zu definieren, um die nachwachsende Zielgruppe anspruchsvoller Luxusreisender anzusprechen."

Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys, fügte hinzu: „Wir sind durch den enormen Enthusiasmus und die Unterstützung, die wir bisher von unseren Vertriebspartnern erhalten haben, voller Tatendrang. Wir wissen das Vertrauen, dass sie Explora Journeys seit unserem Start im Juni geschenkt haben sehr zu schätzen und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen auf unseren exklusiven 'By Appointment'-Service."

Zur Erklärung: Mit dem "By Appointment"-Service können Vertriebspartner einen Termin mit einem Kundenbetreuer vereinbaren, um eine bestimmte Suite für eine oder mehrere der acht Eröffnungsreisen im ersten Jahr der EXPLORA I, einschließlich der Jungfernfahrt des Schiffes, zu reservieren oder zu buchen. Terminoptionen über den "By Appointment"-Service für die EXPLORA II werden ab Frühjahr 2022 verfügbar sein.

Die neuesten Innovationen & Schiffstechnologien

Die EXPLORA II wird das gleiche innovative Design wie die EXPLORA I aufweisen und über 461 Suiten mit Meerblick verfügen. Die Suiten sind alle mit einer privaten Terrasse ausgestattet und bieten großzügige Außenbereiche.

Auf den Schiffen werden laut Explora Journeys die neuesten umweltfreundlichen Technologien zum Einsatz kommen und sie können auf alternative Energielösungen umgestellt werden, sobald diese verfügbar sind. Das Design sehe beispielsweise einen Batteriespeicher vor, der eine zukünftige hybride Stromerzeugung ermögliche sowie SCR-Katalysatoren, die eine Reduzierung der Stickoxidemissionen um 90% ermöglichen sollen. Das Schiff könne außerdem über Landstrom versorgt werden, um CO2-Emissionen am Liegeplatz zu vermeiden, und werde mit Marinediesel betrieben. Dies steht im Einklang mit der kürzlich bekannt gegebenen Verpflichtung der Kreuzfahrtsparte der MSC Group, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. (red)