Alles neu in Niederösterreichs Tourismusdestinationen

Die jeweils bestgereihten KandidatInnen seien zum Hearing durch einen externen Personalberater eingeladen worden. Danach habe eine Jury bestehend aus dem Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Michael Duscher, dem Vertreter des Wirtschaftsvereins, Mario Pulker, sowie je einem regionalen Vertreter der Tourismusverbände, die Geeignetsten nominiert. Alle sechs nominierten KandidatInnen seien auf Basis der Jury-Vorschläge mittels Beschluss in den Generalversammlungen bestätigt worden, wie die Niederösterreich Werbung in einer Presseaussendung schreibt.

„Ich freue mich, gemeinsam mit dem neuen Team, das aus der Ausschreibung als das beste und geeignetste hervorgegangen ist, die Herausforderungen und Aufgaben im Tourismussystem Niederösterreich anzugehen“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Wiener Alpen in Niederösterreich – Mag. (FH) Mariella Klement-Kapeller (43)

Die gebürtige Badnerin Mag. (FH) Mariella Klement-Kapeller nutzte ihr Fachwissen über das Studium „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ am IMC der Fachhochschule Krems zuletzt im Partnermanagement der Österreich Werbung (ÖW) und arbeitete hier bereits mit der Niederösterreich Werbung, den niederösterreichischen Tourismusdestinationen und Kulturinstitutionen österreichweit zusammen. Zuvor war Frau Klement-Kapeller in der PR-Beratung in einem Media-Consulting-Unternehmen tätig und zeichnete sich in der Österreich Werbung als Teamleiterin im Kundenmanagement für alle b2b und b2c Veranstaltungen der ÖW verantwortlich – darunter fällt auch die Projektleitung für Österreichs größte Incoming Fachmesse atb/actb.

Mostviertel – Mag. Andreas Purt (53)

Mag. Andreas Purt war während und nach dem Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums in dem von ihm mitbegründeten Radreiseveranstalter „Rad & Reisen“ tätig. Nach Stationen bei der Österreich Werbung und beim Tourismusverband Ötscherland übernahm Purt die Geschäftsführung der Tourismusregion Mostviertel. Seit 2001 führt er die Mostviertel Tourismus GmbH als Geschäftsführer ambitioniert und äußerst erfolgreich. Die parallele Geschäftsführung der Naturpark Ötscher Tormäuer GmbH rundet das Zeugnis über sein Engagement ab.

Weinviertel – Hannes Steinacker (50)

Hannes Steinacker ist gebürtiger Weinviertler. Nach seiner touristischen Ausbildung (Tourismus & Fremdenverkehr am WIFI St. Pölten) sammelte er internationale touristische Erfahrung bei Hotels, Reiseveranstaltern sowie bei namhaften internationalen Fluglinien - u.a. Lauda Air und Austrian Airlines im Country- und Regional Management. Seine Heimatverbundenheit spiegelt sich nach diesen Engagements durch den Willen, seine internationale Projektmanagement-Erfahrung und sein Wissen im Weinviertel anzuwenden. Darüber hinaus ist Hannes Steinacker auch aufgrund seiner familiären Situation – er ist mit einer Weinviertler Winzerin verheiratet - sehr mit den Bedürfnissen und Chancen des Standortes Weinviertel vertraut.

Wienerwald – Mag. (FH) Michael Wollinger (40)

Die familiären Wurzeln von Mag. (FH) Michael Wollinger rühren aus dem Wienerwald. Die Ausbildung an der Fachhochschule Wien der Wiener Wirtschaft im Bereich Marketing, Tätigkeiten im Consulting, in der Hotellerie, und in diversen Managementfunktionen in der Wirtschaftskammer Wien haben Herrn Wollinger die notwendigen Erfahrungen im Standortmarketing, Stakeholder-Management sowie Veranstaltungsmanagement eingebracht, die er nunmehr für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Destination Wienerwald einbringen wird.

Waldviertel – Peter Sigmund, MBA (46)

Der Niederösterreicher Peter Sigmund, MBA, hat als ausgebildeter Marketing- und Managementspezialist branchenübergreifend von Printmedien bis hin zu Tourismusorganisationen jahrzehntelang den Tourismus in Niederösterreich in seinem persönlichen Arbeitsfokus. Besonderen Stellenwert haben dabei seine langjährige Tourismuserfahrung, Marketing & Markenentwicklung und Maßnahmen im Stakeholder-Management sowie im Kooperationsbereich. Peter Sigmund wird seine langjährige Erfahrung – er ist seit 15 Jahren für die Destination „Donau Niederösterreich“ tätig - in der Destination Waldviertel einbringen.

Donau Niederösterreich – Mag. Bernhard Schröder (50)

Mag. Bernhard Schröder ist Absolvent der WU Wien und leitet nach Positionen bei einem Radreise-Veranstalter und der Österreich Werbung als Geschäftsführer seit knapp 20 Jahren sehr erfolgreich die Geschicke der Destination Donau Niederösterreich. Auf Basis seiner fundierten Ausbildung und seinen einschlägigen Erfahrungen im Tourismus hat Bernhard Schröder wesentlich zum Aufbau und der Entwicklung der Destination Donau beigetragen. Insbesondere zeichnet Bernhard Schröder auch sein Engagement für das Tourismus-System Niederösterreich durch die Übernahme Destinations-übergreifender Projekte aus. (red)