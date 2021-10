Webinar: „Kanadas Geheimtipps” ganz virtuell

„Kanadas Geheimtipps“ lautet das Motto der Webinar-Reihe für Reise-Profis, zu der Air Canada gemeinsam mit den kanadischen Destinationsvertretungen Travel Manitoba, Northwest Territories Tourism, Tourism Saskatchewan sowie Tourism Yukon vom 26. bis 28. Oktober 2021 per Zoom einlädt.

Denn die TeilnehmerInnen dürfen sich bei virtuellen Reisen durch Kanadas eher unbekannte Regionen auf unerwartete und unvergleichliche Landschaften und Erlebnisse sowie echtes Insider-Wissen freuen, um abseits der bekannten Pfade und fernab großer Menschenmassen neue Abenteuer zu entdecken. In Kanadas hohem Norden warten beispielsweise Einsamkeit und pure Wildnis des Yukon und der Northwest Territories darauf, entdeckt zu werden. Die Prärieprovinzen Manitoba und Saskatchewan in Kanadas Mitte locken dagegen mit unendlichen Weiten und hunderttausenden von Seen.

Die drei kostenlosen Zoom-Webinare werden zu jeweils zwei Terminen angeboten:

Dienstag, 26.10.2021 11:00 Uhr & 18:00 Uhr

Kanadas Geheimtipps: Unbekannt, unerwartet, unvergleichlich (ca. 1,5 h)

mit den Partnern Air Canada, Tourism Yukon, NWT Tourism, Travel Manitoba und Tourism Saskatchewan

Kanadas Norden: Insidertipps für Yukon & Northwest Territories (ca. 1 h)

mit den Partnern Air Canada, Tourism Yukon und NWT Tourism

Geheimtipp Prärie: Insidertipps für Saskatchewan & Manitoba (ca. 1 h)

mit den Partnern Air Canada, Tourism Saskatchewan und Travel Manitoba

Donnerstag, 28.10.2021 11:00 Uhr

Geheimtipp Prärie: Insidertipps für Saskatchewan & Manitoba (ca. 1 h)

mit den Partnern Air Canada, Tourism Saskatchewan und Travel Manitoba

Donnerstag, 28.10.2021 1 8:00 Uhr

Kanadas Norden: Insidertipps für Yukon & Northwest Territories (ca. 1 h)

mit den Partnern Air Canada, Tourism Yukon und NWT Tourism

Anmeldung: www.denkzauber.de/roadshow (red)