Iceland ProCruises: Island und Grönland ab Sommer 2022

Der Islandreisen-Spezialist hat sein Kreuzfahrtprodukt für den Sommer 2022 ausgebaut, gleich zehn Island-Umrundungen und zwei zusätzliche Seereisen nach Grönland finden sich im jetzt neu veröffentlichten Programm.

Vorteil für Passagiere

Sowohl die Ocean Diamond mit maximal 210 Gästen als auch die Seaventure (164 Gäste) bieten beste Voraussetzungen für Seereisen mit Expeditions-Charakter. So stehen viele, auch kleinere Häfen auf den Fahrplänen. Dazu kommt eine enorme Bandbreite an Landausflügen. Per Bus, als Wanderung zu Vulkanen, mit den bordeigenen Zodiacs in entlegene Buchten oder zum gemeinsamen Restaurantbesuch mit dem Kapitän. Ein authentisches Island-Erlebnis soll mit isländischer Bordreiseleitung und Experten, regionaler Küche mit frischem Fisch aus Island und nicht zuletzt eigenen Mitarbeitern in allen Häfen garantiert werden. Deutsch wird an Bord und bei allen Landausflügen gesprochen.

Vorteil für Reisebüros

Bei seinen Angeboten setzt Iceland ProCruises verstärkt auf den stationären Vertrieb: Für Reisebüros gewährt der Hamburger Veranstalter eine Einstiegsprovisionen von 10 Prozent. (red)