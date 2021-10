Slowenien macht Gusto

Slowenien ist in wenigen Autostunden erreichbar und eine ergiebige Destination für Kulturinteressierte und Gourmets. Geadelt mit der Auszeichnung „Europäische Gastronomie-Region 2021“ macht Slowenien Gusto auf kulinarische Entdeckungsreise.

Traditionelle Küche und regionale Zutaten

Die Fahrt in den Süden via Loibl-Pass ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch weniger frequentiert, der Grenzübertritt flüssig, Dokumente und 3-G-Regel werden stichprobenweise kontrolliert. Bald nach der Grenze und kurz vor Radovlica das erste kulinarische Highlight in der Vila Podvin, ein idyllisch gelegenes Landgut im Grünen. Chef Uroš Štefelin setzt auf traditionelle Küche und lokale Zutaten, was mit 87 Falstaff-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Eine delikate Kombination das Entrée: gegarter Karfiol mit Haselnüssen, gebratenen Shrimps und Kartoffelschaum, Olivenöl und Schnittlauch. Dazu Weine der Region, wie auch der naturbelassene „Orangenwein“ - bernsteinfarben und geschmacklich interessant.

Kleine historische Städte

Radovljica zählt zu den als „Kleine historische Städte“ ausgezeichneten Orten Sloweniens und bezaubert mit einer hübschen Altstadt. Das kleine Schloss mit der malerischen Barockfassade beherbergt ein einzigartiges Bienenzucht-Museum. Žužemberk beeindruckt mit der mittelalterlichen Festung hoch auf einem Felsen. Geschichtlich interessant als wehrhaftes Bollwerk gegen eindringende Osmanen, die hier Fürst Andreas von Auersperg erfolgreich schlug. Malerisch umschlungen vom smaragdfarbenen Krka Fluss präsentiert sich die Altstadt von Novo Mesto. Funde aus prähistorischen Epochen sind Beweise der frühen Besiedelung und nun im Dolenjska Museum zu bestaunen. Historisch bedeutend ist auch das Franziskanerkloster, 1746 gründete Maria Theresia hier ein Gymnasium. Die Kloster-Bibliothek beherbergt viele wertvolle Schriften, das älteste Buch ist mit 1418 datiert.

Kulinarische Höhepunkte

Ganz in der Nähe, in idyllischer Grünlage, ein weiterer Gourmet-Treff, das Restaurant Hiša Fink. Stolz berichtet Chef Damjan Fink vom eben erworbenen 270-Kilo-Thunfisch, so bietet er köstliches Tuna-Tatar, Tuna Sashimi und Tuna-Steak. Die quirlige Hauptstadt Ljubljana mit ihren schönen Jugendstilbauten ist jedenfalls einen Besuch wert und in puncto Kulinarik ist das Restaurant Strelec hoch oben in der Burg mit Blick über die Stadt ein Must. Vier-Hauben Koch Igor Strelic zaubert Menüs, die viel Kreativität zeigen und geschmacklich wie auch optisch begeistern. Schwer zu übertreffen – aber dennoch: das Restaurant Pavus im Schloss von Laško, besticht durch die Location und das familiäre Ambiente. Chef Marko Pavčnik und seine Frau Katja haben mit viel Ehrgeiz das Restaurant zum Michelin ausgezeichneten Top-Spot für Gourmets gemacht. „Green“-Engagement und Kreativität beweist das Menü „Alle Zutaten kommen aus der näheren Umgebung und die Kräuter sammeln wir selber“, so das Credo des innovativen Chefs. Zu jedem einzelnen Gang – waren es sieben oder acht? - wird der passende Wein serviert.

Goldene Hügel

Einen Besuch wert ist auch Celje, die Fürstenstadt, nahe dem Schloss von Laško, oder Slovenske Konjice, mit dem Schloss der Familie Windischgrätz. Fast mystisch wirkt das verlassene Karthäuserkloster Žiče, in einem waldigen Engtal gelegen. Renovierungen sind im Gange, nächstes Jahr soll die imposante Kirche wieder hergestellt sein. Für den Besuch in Ptuj sollte man mehr Zeit einplanen. Die sehenswerte Altstadt mit schmucken Bürgerhäusern, Kirchen und Monumenten steht unter Denkmalschutz, an höchster Stelle thront das Schloss. Jahrtausendealte Historie und Tradtionen finden in zahlreichem Festen und Festivals Ausdruck, zu den Höhepunkten zählt der Umzug der wilden Kurrent-Masken, deklariert als immaterielles Kulturerbe. Unweit von Ptuj erstrecken sich Weinriede und Weingüter und hier noch ein Tipp für einen kleinen Abstecher: das Weingut Zlati grič – zu deutsch „Goldene Hügel“ ist eines der größten und modernsten des Landes. Angeschlossen ist auch ein schickes Restaurant, ein 9-Loch Golfplatz und ein zauberhaftes Boutiquehotel mitten in den Weinrieden für stilgerechte Nächtigung nach der Weinverkostung und all den Genüssen.

Info

Für die Einreise nach Slowenien ist nach derzeitigem Stand ein 3G-Nachweis erforderlich, Updates und weitere Informationen beim Slowenischen Tourismusbüro www.slovenia.info