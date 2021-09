MSC: Saudi-Arabien & Rotes Meer

Die Vertriebspartner von MSC Kreuzfahrten können für den kommenden Winter bereits auf alle 7-Nächte-Kreuzfahrten zugreifen, dank der engen Zusammenarbeit mit Saudi Arabian Airlines, stehen nun Fly & Cruise-Pakete - mit Flügen am Freitagabend ab Wien - zur Verfügung.

Saudi Arabien & Rotes Meer

Ab dem 30. Oktober 2021 wird die MSC Bellissima zu 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Dschidda aufbrechen und die Häfen Ra's al-Abyad, Akaba für Petra in Jordanien, Safaga für Luxor in Ägypten, sowie al-Wadschh und Yanbu in Saudi-Arabien anlaufen. Die 7-Nächte-Kreuzfahrt ist ab 789 EUR p.P. inklusive Flug zB. am 11.12.2021 buchbar (+ 107 EUR p.P. HSG & Visa). (red)