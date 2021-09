Argentinien: Wenn Luxus auf Natur trifft

Hoch aufragende Gebirgsketten, immergrüne Weinberge, sich am Horizont versteckende Sonnenuntergänge, ein sternenklarer Himmel und der reine Duft der Natur: All das könnte die Kulisse für Ihren nächsten Aufenthalt in Argentinien sein.

Glamping-Angebote in Argentinien

Patagonien: Ein intensives Bergerlebnis Vom Ende der Welt, in Ushuahia, bis Calafate, El Chaltén, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes und Villa Pehuenia: Die Reiseziele im Süden Argentiniens bieten rund zwanzig Glamping-Alternativen, um Patagonien aus der ersten Reihe zu bewundern. Ob rustikal oder elegant, es gibt Glamping für jeden Geschmack. Das El Chaltén Camp punktet mit seiner einzigartigen Lage direkt am Fuße des unverwechselbaren Berggipfels des Fitz Roy in Santa Cruz.

Nicht minder beeindruckend ist die Stadt Neuquén: Die Lodges Domos Moquehue in Villa Pehuenia oder Las Ramblas in Villa La Angostura haben Dom-Kuppeln aus verschiedenen Materialien und Formen, alle mit transparenten Dächern und umgeben von Bergen, Wäldern und Seen - atemberaubende Ausblicke sind hier garantiert. Aber auch das Städtchen Bariloche darf in dieser Liste nicht fehlen. Hier sticht die Glamping-Unterkunft Mallin Alto durch ihre Lage hervor: Sie befindet sich 1700 Meter über dem Meeresspiegel. In der südlichsten Stadt der Welt, Ushuaia, schmückt die Llanos Ecolodge die bergige Landschaft mit Kuppel-Behausungen - Berghütten der besonderen Art und Architektur. Der Glampingplatz ermöglicht auch den Zugang zu Wanderwegen, die zu atemberaubenden Lagunen und Wasserfällen führen.

Mendoza: Luxuszimmer zwischen Trauben und Weinbergen Inmitten von Gebirgsketten, Weinbergen und den besten Weinen der Welt zu schlafen, ist gelinde gesagt verlockend. Im Herzen des Uco-Tals - einem der aktivsten Weinanbaugebiete am Fuße der Anden - sind Zelte mit Terrassen, privaten Whirlpools aus nachhaltigem Holz, extragroßen Betten und 43 Quadratmeter großen Zimmern inmitten der Trauben versteckt. Die Alpasion Lodge garantiert mit seiner avantgardistischen Architektur und einer privaten Terrasse mit Whirlpool vor jedem Zelt höchste Standards. Nach einem Tag Wandern, Mountainbiken, Kajakfahren oder Skifahren können Sie sich hier ein Glas Wein inmitten der postkartenreifen Andenlandschaft schmecken lassen.

Córdoba: reine Gebirgsluft Reit- und Wanderwege, Aussichtspunkte und eine üppige Vegetation: Das Wesen der Provinz Córdoba lädt zu einer Reise ein, bei der die Natur im Vordergrund steht. Das gilt insbesondere im Luxus-Camp Agua de Lunas im Calamuchita-Tal. Das Camp liegt im Herzen einer Berglandschaft, zwischen Fluss und Grün und sprüht vor authentischer, lokaler Kultur. Das natürliche Schwimmbad des Komplexes - gefüllt mit Wasser aus dem Fluss Amboy - ist ein weiteres Highlight des Angebots. Das Geo Glamping, 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und am Fuße des symbolträchtigen Bergs Cerro Uritorco, ist eines der ersten Angebote dieser Art im Land. Es soll zu einem bewussten Innehalten anregen: Es bietet Yoga, Meditation, therapeutische Massagen und weitere Aktivitäten zur Entspannung der Sinne.

Jujuy: In Salinas Grandes, in der Salzwüste der Provinz Jujuy, lohnt eine Glamping-Erfahrung in den Pristine Camps. Im unendlichen weißen Feld der Salinen (Anlagen zur Gewinnung von Salz) zu schlafen, wird vom Traum zur Wirklichkeit. Vier geräumige Kuppeln zählt das Luxus-Camp und bietet Ihnen so die Chance, in einem der sieben Wunder Argentiniens zu schlafen. (red)