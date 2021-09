Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 38/39

Marsch für Vielfalt in Uruguay

Für den heutigen Freitag haben Aktivisten in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo zu einem Marsch für Vielfalt aufgerufen. Dabei kann es zu Beeinträchtigungen im lokalen Verkehr kommen.

Deutschland wählt ein neues Parlament

Am Sonntag, den 26.09., finden in Deutschland Parlamentswahlen statt. Zeitgleich wählen die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen jeweils auch ein neues Länderparlament. Speziell am Tag der Wahl verschärfen die Behörden die Sicherheitsbeschränkungen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen und örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Religiöse Feierlichkeiten im Senegal

Ebenfalls am Sonntag findet in der senegalesischen Stadt Touba das religiöse Fest Magal de Touba statt. Mit mehreren Millionen Besuchern ist das Event eines der größten Pilgerereignisse der Welt. Daher ist mit örtlichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Landesweite Bauernstreiks in Indien

Am Montag, den 27.09., erwarten die Behörden in Indien landesweite Streiks und Proteste von Landwirten. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, die unter Umständen zu lokalen Verkehrsbehinderungen führen können.

Proteste gegen neuerliche Steuerreform in Kolumbien

In Kolumbien sind für Dienstag, den 28.09., landesweite Demonstrationen gegen eine geplante Steuerreform angekündigt. Aufgrund dessen ist von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auszugehen, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

