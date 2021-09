Celebrity Cruises: Kreuzfahrten in Down Under ab 2023

Die Celebrity Edge - das erste Schiff der so genannten "Edge-Klasse" der Reederei - fährt von Anfang Dezember 2023 bis April 2024 auf zwölf verschiedenen 7- bis 14-tägigen Routen in Australien, Neuseeland und im Südpazifik. Insgesamt werden 22 Häfen angesteuert. Die Haupt-Abfahrtshäfen sind Sydney in Australien und Auckland in Neuseeland.

Die erst im Dezember 2018 in Betrieb genommene Celebrity Edge gilt als eines der modernsten und innovativsten Kreuzfahrtschiffe der Welt und wurde vom Time Magazine als einer der "world’s greatest places" bezeichnet.

Höhepunkte der Saison 2023/24 von Celebrity Cruises in Australien, Neuseeland und im Südpazifik

Neue Themenrouten wie „Sun and Beach Escapes“, „Food and Wine Classics“ und „Five Star Getaways“, die den Gast in die einzigartige Kultur der Region eintauchen lassen. Zudem gibt es ein erweitertes Programm an Bord.

Übernachtungsmöglichkeiten in Cairns (im tropischen Nordosten Australiens), Auckland (Neuseeland) und Hobart (Tasmanien).

Ein neuer Hafen wird in Südaustralien angesteuert: Hier ist ein Besuch von Kangaroo Island, einem der einzigartigsten Naturschutzgebiete Australiens, möglich. Koala und Känguru-Spotting garantiert.

Jede Neuseeland-Kreuzfahrt besucht sowohl die Nord- als auch die Südinsel dieses landschaftlich so reizvollen Landes.

Eine Südpazifik-Route, die die Urlauber zu einigen der schönsten Inseln der Welt bringt: Neukaledonien, Vanuatu und Mystery Island

Die Abfahrten 2023/24 mit der Celebrity Edge in Down Under sind ab dem 14. Oktober 2021 buchbar.

Weitere deutschsprachige Informationen zur Celebrity Edge hier (red)