Einladung zum virtuellen Neuseeland-Fam Trip

Der virtuelle Fam Trip nach Neuseeland startet bereits am 29. September und nimmt Agents in vier Episoden auf eine Reise von Auckland bis nach Fiordland mit.

Der gesamte Fam Trip wird auf Englisch durchgeführt.

Termine des virtuellen Events:

29. September – Auckland & Northland

20. Oktober – Rotorua & Hawke’s Bay

10. November – Wairarapa & Akaroa

1. Dezember – Wanaka & Fiordland

Anmeldung zum gesamten Fam Trip hier.

Mit der Teilnahme tragen Agents außerdem zu einer besonderen Initiative bei denn: Für je 10 Agents, die an dem virtuellen Fam Trip teilnehmen, pflanzt Tourism New Zealand einen einheimischen Baum entlang der virtuellen Reiseroute in Neuseeland. Jeder dieser Bäume wird unter den teilnehmenden Agents verlost und alle Gewinner erhalten ein Zertifikat in ihrem Namen. (red)