Ameropa präsentiert neuen Bahnreisen-Katalog

Auf über 130 Seiten hat das Team des Bad Homburger Reiseveranstalters unvergessliche Bahn-Routen in Europa, Asien, Afrika und Amerika zusammengestellt. Die Auswahl an einzigartigen Erlebnisreisen auf Schienen reicht dabei von Sonder-, Luxus-, Nostalgie- oder Linienzug, bis hin zu Schiffsreisen oder Bahn-Wandern.

„Mit einer Bahn-Erlebnisreise erfüllen sich viele Kunden langgehegte Reiseträume. Der Wunsch nach außergewöhnlichen Abenteuern, kombiniert mit der Sicherheit einer organisierten Zugreise, spricht vor allem Paare und Best-Ager an. Bei Alleinreisenden stehen besonders die Sonderzug-Reisen hoch im Kurs", so Rebekka Westphal, Leiterin Rund- und Themenreisen Ameropa.

Mit dem Zug die Welt entdecken

Im neuen Katalog dürfen sich Zug-Freunde auf ein erweitertes Programm freuen. So hat Ameropa das Angebot auf den Strecken der Transsibirischen Eisenbahn konsequent ausgebaut. Neben Sonder- und Linienzugreisen führt der Reiseveranstalter zudem Luxuszug-Reisen im Programm. Darüber hinaus können Fahrten auch im Baustein-Programm bis nach Peking individuell erweitert werden. Ebenso hat Ameropa das Angebot an abwechslungsreichen Bahn-Erlebnisreisen in Skandinavien vergrößert.

Bei der 11-tägigen Reise „Nordnorwegen per Bahn erfahren“ stehen Fahrten mit der Nordlands- und Ofotenbahn sowie eindrucksvolle Naturerlebnisse in der Inselregion Lofoten auf dem Programm. In Finnland geht es im Santa Claus Express im Winter auf die Suche nach den geheimnisvollen Polarlichtern; im Sommer locken helle Midsommernächte. Die perfekte Verbindung aus erstklassigen Bahnreisen und spektakulären Bergwelten entdecken Urlauber beim Bahn-Wandern in der Schweiz mit dem Glacier Express. Bei der viertägigen individuellen Standort-Reise „Bahn-Wandern Rheinschlucht“ wechseln sich Wanderungen im einmaligen Naturmonument mit kulinarischen Genüssen ab.

Neu hinzugekommen ist die Bahn-Wandern-Reise mit der GoldenPass Line in der malerischen Region des Genfersees. Mit einzelnen Reisebausteinen können Urlauber darüber hinaus ihre gebuchte Rundreise nach ihren Wünschen erweitern, zum Beispiel erstmals mit einer Husky-Schlittentour durch die winterliche Landschaft bei Montreux.

Neben individuellen Reisen sind im neuen Katalog auch geführte Touren in Kleingruppen oder Studienreisen, mit interessanten Vorträgen oder kleinen Sprachkursen an Bord, zu finden. Zusatzleistungen wie Ausflüge und ein praktischer Visa-Service runden das komfortable Gästeerlebnis ab.

Alle Bahn-Erlebnisreisen sind in der Rundreisen-Suche in Bistro Portal zu finden und in allen gängigen Reservierungssystemen buchbar. Der neue Katalog „Bahn-Erlebnisreisen weltweit“ kann online hier abgerufen werden. (red)