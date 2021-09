Gewinnspiel: GEO Reisen verlost Konzertkarten für Nik P.

"Ein Stern, der Deinen Namen trägt.“ Wer kennt ihn nicht, den Mega-Hit von Nik P. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Songs des österreichischen Ausnahmekünstlers, die unter die Haut gehen. Welche das sind, können Reisebüromitarbeiter vielleicht bald bei einem Live-Konzert erleben. Drei Fragen richtig beantwortet, dazu eine kleine Portion Glück und schon ist man bei einem der beiden Konzerte von Nik P. Symphonic im Großen Festspielhaus in Salzburg (22. und 23. Oktober 2021) mit dabei.

1. Welcher Slogan steht für Best4Travel? Reisegenuss für…

2. Ermöglicht es Raiffeisen Reisen seinen Kunden sogar den Papst zu treffen?

3. Nenne drei Reedereien, welche Expeditionen anbieten und die beim Austrian Cruise Center buchbar sind.

Und so geht’s: Die richtigen Antworten mit der Angabe des Wunschtermins bis spätestens 8. Oktober 2021 per Mail an ursula.wejrowsky@geo.at einsenden. Verlost werden pro Person 2 Tickets.

Ein kleiner Tipp: Die Antworten sind auch auf folgenden Websites zu finden: www.best4travel.at / www.raiffeisen-reisen.at / www.austrian-cruise-center.at

Informationen zu Nik P. Symphonic

Wann: 22. oder 23. Oktober 2021

22. oder 23. Oktober 2021 Wo: Großes Festspielhaus Salzburg

Großes Festspielhaus Salzburg Einlass: ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Beginn: ca. 19:30 Uhr

Für den Einlass wird die zu diesem Zeitpunkt gültige Coronaverordnung des Bundeslandes Salzburg zur Anwendung kommen. Bitte rechnet damit, dass der Einlass nur mit tagesaktueller Testung, einer gültigen Impfung oder als genesene Person möglich sein wird.

