Phoenix Reisen: Neuer Katalog und Kreuzfahrten nur für Geimpfte

Auf der Donau befinden sich zehn Schiffe im Einsatz, vierzehn Schiffe kreuzen auf dem Rhein, der Mosel und in Holland/Belgien. In Frankreich haben Phoenix Gäste die Auswahl zwischen vier Flusskreuzern und in Russland stehen zwei Schiffe für die Gäste bereit. Das Unternehmen hält für die Saison auch Neuerungen parat, so ist die MS Swiss Crystal ist auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen unterwegs. Das Rubydeck des Schiffes wird in den Wintermonaten mit französischen Balkonen für noch mehr Komfort auf der Kabine ausgestattet. An Bord von MS Amelia und MS Alina genießen die Phoenix Gäste ab 2022 all-inclusive-Leistungen. Der Neubau MS Adriatic Sky wird ab nächsten Sommer mit Phoenix Gästen entlang der kroatischen Küste kreuzen. Viele Event- und Kurzreisen, u.a. Veranstaltungen mit dem Springmaus Ensemble und Koch-Dinner-Shows mit einem Sternekoch, komplettieren das Flusskreuzfahrtenprogramm.

Phoenix Flusskreuzfahrten 2022 mit geimpften Passagieren

Seit 22.08.2021 seien Hochseekreuzfahrten von Phoenix Reisen bis auf Weiteres geimpften Gästen vorbehalten. Aufgrund der aktuellen Bedingungen und um Reiseeinschränkungen für die Passagiere zu vermeiden, werde diese Regelung auch für alle Flusskreuzfahrten 2022 eingeführt, so das Unternehmen in einer Presseaussendung. (red)