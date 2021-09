Eventreiche Saison bei Aldiana

Das Zusatzangebot für die kalte Jahreszeit reicht von ausgefallenen Sportarten über neue Workouts bis hin zu künstlerischen und kulinarischen Highlights, bei denen die Familie oder manchmal auch einfach nur Zweisamtkeit im Vordergrund stehen.

Von 18. bis 24. Oktober 2021 lockt mit der GourmetTime hochköniglicher Genuss in den Aldiana Club Hochkönig. Neben Koch- und Grillkursen, einer Kochshow und einem Food Market bildet das servierte 5-Gänge-Menü „Best of Austria“, bei dem frisch gegrillte Fleischspezialitäten aus aller Welt umrahmt von passenden Getränken kredenzt werden, den Höhepunkt.

MountainBreeze Festival

Einen „Urlaub unter Freunden“ genießen heißt es beim MountainBreeze Festival in den Österreich-Clubs, bei dem jeder Tag zum Abenteuer wird. Mit einer Yogaeinheit am Morgen, dem Erklimmen eines Berggipfels, einer Mountainbike-Tour oder einem rasanten Ausritt hoch zu Ross – beim MountainBreeze heißt das Motto „chill & enjoy“. Erstklassige Trainer bieten spezielle Sporteinheiten an, das Küchenteam verwöhnt mit kulinarischen Highlights und ein Cocktail an der Bar untermalt von DJ-Klängen rundet den Tag perfekt ab. Let’s breeze von 04. bis 10. Oktober 2021 im Aldiana Club Salzkammergut, von 11. bis 15. Oktober 2021 im Aldiana Club Hochkönig und von 18. bis 22. Oktober im Aldiana Club Ampflwang.

„Golfen unter Freunden“ heißt es von 23. bis 30. Oktober 2021 an der spanischen Küste im Aldiana Club Costa del Sol mit abwechslungsreichen Turnierrunden auf den Golfplätzen rund um den Club und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Unique Camp in Fuerteventura

Sportliche Naturen, die bereit sind, spektakuläre Tricks von professionellen Athleten zu erlernen, sind beim Unique Camp im Aldiana Club Fuerteventura genau richtig. Von 11. bis 15. Oktober 2021 können Aldiana-Kunden gemeinsam mit dem Profisportler Moritz Hamberger erste „Gehversuche“ auf der Slackline, einem 25 bis 50 mm breiten Band, das über den Boden gespannt ist und als eine Art Trampolin dient, wagen.

Kurz darauf (18.10. – 22.10.2021) dreht sich – ebenfalls im Aldiana Club Fuerteventura – alles um die außergewöhnliche Kunst, die kompliziertesten Rhythmen mit dem Mund zu kreieren. Beim Beatbox zeigt Clemens Eigler alias CleFx, ein genialer Mundakrobat, interessierten Gästen, wie sie ihren Körper als Instrument nutzen und so zur menschlichen Beatbox werden können.

Kinderfreie PrimeTime

Aldiana liebt Kinder, aber manchmal tut den Eltern eine kleine Pause vom Nachwuchs gut, in der sie eine aktive Auszeit nehmen und Ruhe genießen können. Während der PrimeTime, in der die Clubs „kinderfrei“ sind, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre in den Anlagen. Es liegen Action, Entspannung und auch Romantik in der Luft. In der Wintersaison 2021/22 findet die PrimeTime im Aldiana Club Hochkönig (10.01. bis 21.01. und 06. bis 11.03.2022) unter dem Motto „Snow & Fun mit urigem Hüttenabend, Skirenntag, Nachtschlittenfahrt, Fackelwanderung und vielem mehr sowie im Aldiana Club Fuerteventura (20.03. bis 01.04.2022) statt.

Weitere Events in der Wintersaison 2021/22

06. bis 11. Februar 2022: Fit vor Fun Lauf Camp mit Power & Soul im Aldiana Club Fuerteventura mit professioneller Betreuung durch Nicole Heintke und Anna-Lena Vahle, zwei Personal Trainerinnen und Fitness Coaches aus Hamburg.

07. bis 10. Februar 2022: Biathlon Camp mit Olympia-Medaillen-Gewinnerin Simone Hauswald und Nordic Walking Master Trainerin Anke Faller im Aldiana Club Salzkammergut.

14. bis 18. März 2022: Les Mills Week im Aldiana Club Ampflwang mit zehn verschiedenen Programmen, die Ausdauer, Kraft und Flexibilität beinhalten.

11. bis 15. April 2022: Unique Camp – Hula Hoop im Aldiana Club Ampflwang, ein Camp, bei dem sich alles um die alte neue Trendsportart dreht. (red.)