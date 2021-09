Mein Schiff 4 wird in den Herbstferien zum Familienschiff

Außerdem auf den ersten beiden Reisen an Bord: Zauberer Oliver Pfundt. Er bietet kostenfreie Zauber-Workshops sowie eine Zaubershow für Kinder an. Spannende Unterhaltung für die Kinder verspricht auch Malte Fiebing-Petersen. Der Lektor liest während der ersten Familienreise aus dem Buch „Die drei ??? Kids – Blinde Passagiere“.

Routen für die ganze Familie

Doch auch die anderen Schiffe der Mein Schiff Flotte bieten in den Herbstferien Familienauszeiten an: So ist die Mein Schiff 1 in der Ostsee unterwegs und steuert unter anderem Stockholm und Tallinn an. Hier sind individuelle Landgänge aktuell möglich. Die Mein Schiff 2 und die Mein Schiff 3 fahren im westlichen Mittelmeer – beste Voraussetzung für alle Familien, die noch ein wenig Sonne tanken wollen. Die Mein Schiff 5 erkundet die griechische Inselwelt. Genau wie an Bord der Mein Schiff 1 kann das Gesundheitskonzept hier – dank des vollständigen Impfschutzes von Gästen und Besatzung – in einigen Punkten gelockert werden. Kinder ab vier Jahren müssen an Bord dieser Schiffe vor Reisebeginn doppelt getestet sein.

Preisbeispiele