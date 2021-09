Inter-Connect: Neuer Marketing- und Vertriebsleiter

Mit der Berufung von Ralf Kathagen zum Leiter Marketing und Vertrieb erweitert die Inter-Connect GmbH das Führungsteam Der 54-jährige Touristiker soll bei dem Münchener Unternehmen, das in der Branche vor allem als GSA für verschiedene Kreuzfahrt-Marken der Carnival Corporation bekannt ist, den weiteren Ausbau digitaler Serviceangebote für Reedereien, Destinationen und Hotels vorantreiben. Kathagen berichtet in seiner neuen Funktion an Lothar Krins, seit 2020 alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens, das zur Primepulse-Gruppe gehört, einer Beteiligungsholding mit Sitz in München.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung

Kathagen ist in der Touristik seit mehr als drei Jahrzehnten zuhause. So war der gelernte Reiseverkehrskaufmann zunächst lange Zeit für die TUI tätig, u.a. als Leiter Vertriebsnetzmanagement sowie Director Sales der Hapag Lloyd Flug GmbH (TUI Fly). Einem Engagement beim DER als Bereichsleiter Einkauf und Verkaufssteuerung folgte der Wechsel auf die Position des CEO der 5vorFlug GmbH. Zuletzt zeichnete Kathagen als Managing Director für die Geschicke des Schweizer Veranstalters Rivage Flussreisen verantwortlich. (red.)