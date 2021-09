Lernidee: Restart mit 2G-Konzept

74 Passagiere konnten an Bord des Wolga-Premium-Schiffes den längsten Fluss Europas bereisen. Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung der Reise war neben einem abgestimmten Hygiene- und Testkonzept auch die Tatsache, dass alle Reiseteilnehmer sowie die Crew des Schiffes und die Reiseleiter vollständig gegen Covid-19 geimpft waren.

2G ab 01.11.2021

In den letzten Wochen, in denen die Berliner eine Reihe von Reisen in Europa und Russland durchgeführt haben, wurde analysiert, dass die Vorgaben für die Einreisebedingungen und die Bewegungsfreiheit im Zielgebiet in zahlreichen Ländern für Getestete, nicht-geimpfte Gäste deutlich verschärft worden sind. Das 2G-Konzept würde einen größeren Schutz für die Gesundheit der Lernidee-Gäste bieten. PCR- bzw. Antigen-Tests vor und während der Reise sowie regelmäßige Temperaturmessungen und ein striktes Hygienekonzept ergänzen die Sicherheitsmaßnahmen zur erfolgreichen Durchführung von Reisen bei Lernidee. Über das konkrete Vorgehen für Neubuchungen, aber auch für bereits gebuchte bzw. umgebuchte Gäste werden die Reisebüros, Partner und natürlich die Gäste selbst zeitnah informiert. (red)

"Wir haben bei dieser Reise aber erkannt, dass es für die Planung und Durchführung von Reisen heute unerlässlich ist, Gruppen mit einheitlichem Status reisen zu lassen – insbesondere bei Touren, die durch mehrere Länder oder Regionen führen, und das ist ja Hauptmerkmal unseres umfangreichen Programms an Zug- und Schiffsreisen. Wir rechnen damit, dass dies für weitere Länder und Regionen beziehungsweise Anbieter einzelner touristischer Leistungen kurz- bis mittelfristig ein neuer Standard sein wird“, so Nurlan Mukash, Geschäftsführer von Lernidee und Experte für das Osteuropa- und Asien-Programm .