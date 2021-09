A-Rosa Sena: Wellness-Oase auf dem Fluss

Neben dem umweltfreundlichen Hybridantrieb verfüge das Schiff über zehn weitere Branchenneuheiten. Zu diesen zähle der extra große Wellnessbereich mit Fitnessraum auf Deck 1, der direkt an die Family Area grenzt. Von Sauna über Whirlpool bis hin zu Premium-Fitnessgeräten biete sich den Gästen hier eine einmalige Wohlfühl-Oase, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Sich zu entspannen und Self-Care zu betreiben, steht bei den meisten Urlaubern ganz hoch im Kurs. Neben dem Erlebnis der Städtereise, bei der unsere Gäste jeden Tag neue Entdeckungen machen können, bieten wir an Bord der A-Rosa Sena eine relaxte Atmosphäre mit hochwertigem Service und zahlreichen Möglichkeiten, sich verwöhnen zu lassen. Eines der Highlights dabei ist unser exklusives SPA-ROSA, mit dem wir einen kompletten SPA-Bereich wie in einem Wellness-Hotel auf den Fluss bringen“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH.

Mehr Raum für Sport und Entspannung

Das SPA-ROSA verfügt über einen Whirlpool, eine finnische Sauna, Wärmebänke zur Entspannung zwischen den Saunagängen und eine Eisgrotte mit Eisfontäne, die nach dem Saunieren für die willkommene Abkühlung sorgt. In zwei Behandlungsräumen können die Gäste zudem Beauty-Anwendungen und wohltuende Massagen genießen.

Auch der Fitnessraum wurde deutlich erweitert, sodass mehr Platz für Gruppen-Angebote vorhanden ist. Ausgestattet ist der Raum zudem mit acht Fitnessgeräten wie Rudergeräten für das Ausdauertraining, Kraftgeräten für den Ober- und Unterkörper sowie verschiedenen Ergometern. Beim Training können die Gäste entweder den Ausblick auf die vorbeiziehende Landschaft genießen oder auf eine Bibliothek von Life Fitness On Demand Workouts mit Anleitungen von Trainern zurückgreifen. Zudem können die Geräte mit Wearables verknüpft und so Trainingserfolge dokumentiert werden.

Für die Erfrischung zwischen den Trainingseinheiten und Saunagängen können sich die Gäste an der Self-Service-Bar mit verschiedenen Getränken und Wellness-Snacks versorgen. Nach dem Training bieten der Ruheraum mit Liegen, Sofa, Sesseln und elektrischem Kamin sowie das großzügige Sonnendeck mit Liegen und zwei Pools Platz zur Entspannung. (red)