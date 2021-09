Deutsche Bahn: Ende des GDL-Streiks

Nach dem Ende der dritten Streikrunde der Lokführergewerkschaft GDL hat sich die Deutsche Bahn mit dem Anlaufen des Normalbetriebs zufrieden gezeigt. Die Züge des Regional- und Fernverkehrs werden im Laufe des Dienstags wieder planmäßig fahren, wie eine Bahnsprecherin Dienstagfrüh sagte. Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) läuft der Betrieb wieder regulär. Eine Einigung im deutschen Arbeitskonflikt ist nicht in Sicht.

ÖBB: "Wir fahren wieder absolut planmäßig"

Die ÖBB "fährt wieder absolut planmäßig", so ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen am Dienstagmorgen. Alle Verbindungen nach Deutschland und auch jene darüber hinaus, zum Beispiel nach Holland oder Belgien, seien wieder auf Schiene. Ab Dienstagabend würden auch die Nachtzüge wieder regulär verkehren. Für Zugreisende aus Österreich waren die Ausfälle vor allem bei Fernreisen gravierend. Die Verbindung nach München konnte zu großen Teilen aufrechterhalten werden, für Fernzüge, beispielsweise nach Frankfurt, war aber an der Grenze zu Deutschland Schluss.

GDL: " Nach dem Streik ist vor dem Streik"

Der Streik der GDL ist nun vorerst beendet. Ein Fazit wollen beide Seiten im Laufe des Tages ziehen. Klar ist schon jetzt: Die dritte und bisher längste Streikrunde im laufenden Tarifstreit hat zu weitreichenden Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr geführt. Eine Annäherung sei jedoch nicht in Sicht. "Nach dem Streik ist vor dem Streik", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag. Das Management der Bahn habe es in der Hand, ob es einen weiteren Arbeitskampf gebe.

Forderungen der GDL

Gestritten wird außer über klassische Tariffragen über das Tarifeinheitsgesetz sowie den Einflussbereich der GDL im Konzern. Das Gesetz war 2015 in Kraft getreten. Es sieht vor, dass in einem Unternehmen mit mehreren Gewerkschaften nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung angewendet wird. In den meisten der rund 300 Betriebe der Bahn ist das aus Sicht des Konzerns die mit der GDL konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Weselsky sieht sich deshalb gezwungen, seinen Einflussbereich auf weitere Gewerke auszuweiten und Mehrheitsgewerkschaft zu werden. Neben dem Zugpersonal will er etwa auch für Werkstattbeschäftigte sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Infrastruktur und der Verwaltung verhandeln - Bereiche, die bisher traditionell eher von der EVG vertreten werden.

Weselsky bekräftigte kurz vor Ende des Streiks seine Forderung nach einem Angebot, das es der Gewerkschaft ermöglicht, einen Tarifvertrag für sämtliche Mitglieder in den verschiedenen Betrieben der Bahn abzuschließen.

Neben diesen Fragen gehe es im Tarifstreit aber auch ums Geld. Die GDL fordert 3,2% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 EUR. Die Deutsche Bahn hatte zuletzt eine Laufzeit von 36 Monaten angeboten und der Corona-Prämie zugestimmt. Gestritten wird zudem über die Altersvorsorge. (APA / red)