Uniworld startet Webinare für Reiseprofis

Einen besonderen Blick auf die Ziele bieten den UrlauberInnen Flusskreuzfahrten. Seit gut einem Jahr ist der amerikanische Veranstalter Uniworld auch im DACH-Markt mit seinem abwechslungsreichen und vielfältigen Angebot für exklusive Boutique-Flusskreuzfahrten vertreten. Einen umfassenden Überblick bietet Uniworld den Reisebüropartnern in einer neuen Reihe von Webinaren, die im September und Oktober online gehen.

Datum / Beginn:

9. September / 09:00 Uhr

30. September / 09:00 Uhr

Inhalt:

Basisseminar

Datum / Beginn:

6. Oktober / 09:00 Uhr

Inhalt: Vorstellung des vielfältigen Uniworld-Programms in den Ferndestinationen und zum Programm Cruise & Rail

Anmeldung: uniworld@passage-kontor.de

Aktuelle Informationen

Weitere Infos über das Programm und die Neuigkeiten aus dem Hause Uniworld finden Reiseprofis auch im regelmäßig erscheinenden Newsletter oder auf der Website des GSA, https://passage-kontor.de/uniworld/uniworld-reisen. Die Reisebüropartner können sich über den neuen Katalog, der als Download verfügbar ist und in dem das Angebot an Kreuzfahrten mit deutschsprachiger Begleitung ausgebaut wurde, informieren. Darin wird auch die Route „Dutch Delight“, die im Juli & August 2022 ab/bis Amsterdam durch die Niederlande führt und einen Besuch der „Floriade“ umfasst, vorgestellt. Weitere Infos gibt es zum All-inclusive-Paket von Uniworld und den aktuellen Angeboten für Abreisen in diesem Jahr.

Einladung zu Facebook

Einen direkten Kontakt mit dem Team von Uniworld bietet den Kreuzfahrtprofis aus den Reisebüros die Uniworld-Facebook-Gruppe „Uniworld Agent Community DACH“. Hier besteht die Möglichkeit für einen schnellen und unkomplizierten Austausch unter Reiseprofis. https://www.facebook.com/groups/1021546658298491 (red)